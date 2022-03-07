2 Bin yıllık Tarihi Roma Hamamı suyu çekildi - Son Dakika
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2 Bin yıllık Tarihi Roma Hamamı suyu çekildi

07.03.2022 11:47
2 Bin yıllık Tarihi Roma Hamamı suyu çekildi

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde "Kral Kızı" adıyla da bilinen tarihi ve mimari özelliklerinin yanı sıra 2 bin yıldır akan şifalı suyu ile dikkat çeken Roma Hamamı'nın suyu bu yıl ilk kez çekilince antik havuzlar boş kaldı.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde "Kral Kızı" adıyla da bilinen tarihi ve mimari özelliklerinin yanı sıra 2 bin yıldır akan şifalı suyu ile dikkat çeken Roma Hamamı'nın suyu bu yıl ilk kez çekilince antik havuzlar boş kaldı.

Dünyada sadece iki örneği olan, biri İngiltere'nin Baht şehrinde diğeri de Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan Roma döneminden kalma 'Kral Kızı' adıyla bilinen Basilica Therma Roma Hamamı, dünyanın en eski termal tedavi merkezi olarak bilimsel çevrelerce kabul ediliyor. Yozgat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Sarıkaya Belediyesince, 2014 yılında yapılan kazılar sonrası gün yüzüne çıkartılan Roma Hamamı, ilginç mimarisi, tarihi ve iki bin yıldır çıkan 50 derece sıcaklıktaki suyu ile dikkat çekiyor. Ancak Roma Hamamında 2 bin yıldır hiç kesilmeden çıkan termal suyun, bu yıl ilk kez kaybolması ve antik havuzların yaklaşık 4 aydır, boş kalması ilçe halkını endişelendirmeye başladı. Son yıllarda mevsimin kurak geçmesi ve Yozgat'ta yaşanan jeolojik sebepler nedeniyle kaybolduğu tahmin edilen termal suyun akıbeti ilçede merak konusu oldu. İlçe halkı da eskiden şifa aranan Roma Hamamının bir an önce turizme kazandırılmasını istiyor.

Roma Hamamında bulunan havuzların sularının çekildiğini söyleyen ilçe halkından Zekeriya Kaplan, "1993 yılında Sarıkaya'ya geldim. O zaman küçüktüm 11 yaşındaydım. Buranın ön tarafı kapalıydı, çevresinde binalar vardı ve sadece tarihi yapının kemerleri açıktı. Akan suda cemaat abdest alırdı, esnaf sıcak su ihtiyacını karşılardı. Buranın tarihi 2000 yıl öncesine dayanıyor, çok eski burası. Ama akarsuyu vardı, burası normal de akıyordu. Sıcaktı, el vuramazdınız suya. Havuzlar bu yıl kesildi. Yakınlarda bir deprem oldu depremden sonra suyun kaybolduğu söyleniyor ne kadar doğru ne kadar yanlış orasını bilemiyoruz. Yağışlarda yok belki de yağışlarla beslendiği için ondan da olabilir. Bu şekle yeni geldi" dedi.

Tarihi yapının turizme kazandırılmasını istediklerini de anlatan Kaplan, "Bizim beklentimiz turizme açılsın. Dünyada bu yapının eşi benzeri iki tane. Biri bizim memleketimizde diğeri de İngiltere'de. İngiltere'dekiler bu hamamdan çok güzel yararlanmışlar ama biz yararlanamıyoruz. Burada koçbaşı var burası sağlık merkezi. Biz de buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz. Memleketimiz kalkınsın, esnafın durumu ortada. Yabancı birileri gelmeyince memleket kalkınmıyor. Buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Roma Hamamının sularının şifalı olduğunu belirten Celal Ünal ise, "Ben buraya şifa için girerdim. Romatizmaya, kadın hastalıklarına birebir. Bu yer dünyada iki tane. Devletimiz sahip çıkarsa burası bulunmaz bir nimet. Turizme elverişli bir yer. İç Anadolu'nun en güzel yeri burası. Çocukluğumdan beri ben buradayım, buraya dünyanın her yerinden insanlar şifa için gelirdi. Şifa bulur giderdi" ifadelerinde bulundu.

(Bahadır Muhlis Gökgül/ İHA)

2 Bin yıllık Tarihi Roma Hamamı suyu çekildi
2 Bin yıllık Tarihi Roma Hamamı suyu çekildi
2 Bin yıllık Tarihi Roma Hamamı suyu çekildi
2 Bin yıllık Tarihi Roma Hamamı suyu çekildi

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Sarıkaya, Hisarcık, Yozgat, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2 Bin yıllık Tarihi Roma Hamamı suyu çekildi - Son Dakika


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