2 bin yıllık tarihi yol anıtını paramparça ettiler - Son Dakika
Üye Girişi

2 bin yıllık tarihi yol anıtını paramparça ettiler

16.03.2022 12:22

2 bin yıllık tarihi yol anıtını paramparça ettiler 2'si askeri personel 4 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı Bartın'ın Amasra ilçesinde tarihi yol anıtında kaçak kazı yaparken yakalanan 2'si askeri, 1'i kamu personeli toplam 4 kişi tutuklandı.

2 bin yıllık tarihi yol anıtını paramparça ettiler

2'si askeri personel 4 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı

BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde tarihi yol anıtında kaçak kazı yaparken yakalanan 2'si askeri, 1'i kamu personeli toplam 4 kişi tutuklandı.

Bartın'ın Amasra ilçe merkezine 4 kilometre mesafede yer alan ve Roma döneminde yapılan 2000 bin yıllık tarihe sahip Kuş Kayası Yol Anıtı ile aynı bölgede yer alan ve aynı dönemde yapıldığı değerlendirilen tarihi yol anıtında kaçak kazı yapan 4 kişi Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce suçüstü yakalandı.

Savrankaya Tepesi olarak bilinen bölgedeki tarihi yol anıtında kaçak kazı yapıldığına yönelik edinilen istihbari bilgilerin ardından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Batı Karadeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanlığında Görevli Bçvş, S.Ç., Uzm. Çvş. N.D., Amasra Türkiye Taşkömürü Kurumunda şoför olarak görevli Y.Y. ve M.A. isimli şahıslar suçüstü yakalandılar.

Yoğun kar yağışı altında ve gündüz saatlerinde gerçekleştirilen kaçak kazı sırasında tarihi yol anıtının delici aletlerle tahrip edildiği görülürken yapılan aramalarda; tabanca, el jeneratörü, dedektör, matkap, elektrikli fünye, merdiven, balyoz, çekiç, kazma ve kürek gibi kazı malzemeleri ele geçirildi.

Bçvş, S.Ç., Uzm. Çvş. N.D., Y.Y. ve M.A. isimli şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

2 bin yıllık tarihi yol anıtını paramparça ettiler
2 bin yıllık tarihi yol anıtını paramparça ettiler
2 bin yıllık tarihi yol anıtını paramparça ettiler
2 bin yıllık tarihi yol anıtını paramparça ettiler
2 bin yıllık tarihi yol anıtını paramparça ettiler
2 bin yıllık tarihi yol anıtını paramparça ettiler

YORUMLAR
500
RESTORASYONU YAPILAN 170 YILLIK TARİHİ KONAKTA ÇİNİ VE SERAMİK KURSU RESTORASYONU YAPILAN 170 YILLIK TARİHİ KONAKTA ÇİNİ VE SERAMİK KURSU 450 yıllık camide, 500 yıllık gelenek...Erzurum'un 500 yıllık geleneği Kocaeli'nde yeniden hayat buldu 450 yıllık camide, 500 yıllık gelenek...Erzurum'un 500 yıllık geleneği Kocaeli'nde yeniden hayat buldu

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 bin yıllık tarihi yol anıtını paramparça ettiler - Son Dakika


Son Dakika
13:38 Mariupol'de can pazarı: Prematüre bebekler ortada kaldı, 500 sivil hastanede rehin alındı
13:31 Zelenski, 3 başbakanla görüştü! Polonya'dan tam destek geldi
13:16 Fenerbahçe'nin hocası Kartal: Keşke daha erken gelseydim!
13:15 Temizlik işçisi parkta temizlik yaparken bulduğu içi para ve altın dolu cüzdanı belediye başkanına teslim etti
13:00 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan açıkladı: Halk Ekmek'te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
12:55 Başkan Çebi'den taraftarı heyecanlandıran sözler: Talisca olabilir, neden olmasın? Daha iyisi de olabilir
12:48 Hazine Bakanı'ndan çarpıcı açıklama: Bizi en çok petrol ve emtia fiyatları ile enflasyon yoruyor
12:40 Almanya'da korkunç olay! Ukrayna'daki savaştan kaçan genç kıza toplu cinsel şiddet uygulandı
12:32 Hepsijet çalışanları kazandı: Paket ücretleri artırıldı, yakıt desteği geldi
12:30 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Görüşmeler zorlu geçti ama Ukrayna ile anlaşmaya yakınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 13:52:37. #1.12#
SON DAKİKA: 2 bin yıllık tarihi yol anıtını paramparça ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement