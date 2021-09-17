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2 binden fazla şikayet geldi; bakanlık ÖTV indirimi için harekete geçti - Son Dakika

2 binden fazla şikayet geldi; bakanlık ÖTV indirimi için harekete geçti

17.09.2021 14:08
2 binden fazla şikayet geldi; bakanlık ÖTV indirimi için harekete geçti, System.String[]

TİCARET Bakanlığı'nca sıfır kilometre araç satışında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah değişikliği sonrası ortaya çıkan indirimin, bayilerce yansıtılmadığına yönelik 2 binin üzerinde şikayet alındığı belirtilerek harekete geçildi.

TİCARET Bakanlığı'nca sıfır kilometre araç satışında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah değişikliği sonrası ortaya çıkan indirimin, bayilerce yansıtılmadığına yönelik 2 binin üzerinde şikayet alındığı belirtilerek harekete geçildi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla denetim için müfettiş görevlendirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 12 Ağustos 2021 tarihli ve 4373 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi matrahlarında yapılan değişiklik ile sıfır kilometre araçların fiyatlarının düşürülmesinin amaçlandığı belirtilerek, "Ancak sıfır kilometre araç fiyatlarını düşürmeyi amaçlayan söz konusu düzenlemenin piyasa fiyatlarına yansımadığına ilişkin olarak bakanlığımıza 2 binden fazla şikayet dilekçesi ulaşmıştır. Söz konusu şikayet başvurularında, bayiler tarafından ÖTV düzenlemesi kapsamındaki araçların fiyatlarında indirim uygulanmaktan imtina edildiği ve ayrıca stoklarındaki sıfır kilometre araçları çeşitli gerekçelerle galericilerle anlaşma yoluna giderek veya kendi bünyelerinde yüksek fiyattan ikinci el araç olarak satmaya çalıştıkları gibi iddialar yer almıştır. Yine bu şikayet başvurularında yukarıdaki haksız işlemleri yapan bayilerin stoklarında araç kalmadığını iddia ederek ÖTV düzenlemesi kapsamındaki araçları müşterilerine satmadıkları ifade edilmiştir" denildi.

Vatandaştan gelen şikayet dilekçelerinin çözüme kavuşturulması ve Cumhurbaşkanı Kararı ile sıfır kilometre araçların fiyatlarını düşürmeyi amaçlayan söz konusu düzenlemeyi etkisiz hale getirmeye çalışan, haksız ticari uygulamaların tespiti ve bu konudaki cezai müeyyidelerin uygulanması amacıyla Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatı ile ticaret müfettişleri görevlendirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müfettişlerce, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında denetimlere ivedi bir şekilde başlanmıştır. Müfettişler bu kapsamda sıfır kilometre araçlara ilişkin üretici, distribütör, bayi ve galerici araç tedarik zincirini incelemektedir ve yürütülen bu denetimler halihazırda devam etmektedir."


Mehmet Muş, Ticaret, Tragger, ÖTV, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 2 binden fazla şikayet geldi; bakanlık ÖTV indirimi için harekete geçti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 2 binden fazla şikayet geldi; bakanlık ÖTV indirimi için harekete geçti - Son Dakika
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