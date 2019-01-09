Son Dakika Haberleri: 2. Birleşim 15 Ocak Salı Günü Yapılacak

2. Birleşim 15 Ocak Salı Günü Yapılacak

1 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi 2019 yılının ilk meclis toplantısını 9 Ocak günü, saat 14.00'de Belediye Meclis salonunda gerçekleştirdi.

2. Birleşim 15 Ocak Salı Günü Yapılacak, System.String[]

Belediye Başkan Vekili Şefik Şengün'ün başkanlık ettiği meclis toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Denetim Komisyonu üye seçimi yapıldı

Gündem maddeleri içerisinde yer alan 2019 yılında görev yapacak olan Denetim Komisyon üyelerinin seçimi yapıldı. Gizli oyla yapılan seçimler sonucunda;Ramazan Çetin, Ramazan Yakıcı, Metin Mandal, Nurettin Karaaslan ve Necmettin Karaca seçildi. Ayrıca Büyükşehir Belediye Meclis Toplantılarının ise her ayın 2. haftası Çarşamba günleri yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca; Meclis Üyelerine ödenecek huzur ücreti ile Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sözleşmeli olarak çalışan personellerin ücretleri de belirlendi.İmar ile ilgili birçok madde komisyona havale edildi.

II. Birleşim 15 Ocak'ta

Ocak ayı toplantısının II. birleşiminin, 15 Ocak Salı günü saat 14.00'de yapılması kararlaştırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:11 Kaynak: Bültenler

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