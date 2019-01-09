2. Birleşim 15 Ocak Salı Günü Yapılacak

Belediye Başkan Vekili Şefik Şengün'ün başkanlık ettiği meclis toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Denetim Komisyonu üye seçimi yapıldı

Gündem maddeleri içerisinde yer alan 2019 yılında görev yapacak olan Denetim Komisyon üyelerinin seçimi yapıldı. Gizli oyla yapılan seçimler sonucunda;Ramazan Çetin, Ramazan Yakıcı, Metin Mandal, Nurettin Karaaslan ve Necmettin Karaca seçildi. Ayrıca Büyükşehir Belediye Meclis Toplantılarının ise her ayın 2. haftası Çarşamba günleri yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca; Meclis Üyelerine ödenecek huzur ücreti ile Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sözleşmeli olarak çalışan personellerin ücretleri de belirlendi.İmar ile ilgili birçok madde komisyona havale edildi.

II. Birleşim 15 Ocak'ta

Ocak ayı toplantısının II. birleşiminin, 15 Ocak Salı günü saat 14.00'de yapılması kararlaştırıldı.