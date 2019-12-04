2. Bölgesel Living Lab Zirvesi'ne yoğun ilgi

BAŞAKŞEHİR Belediyesi, Başakşehir Living Lab ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 2. Bölgesel Living Lab Zirvesi başladı. İki gün sürecek olan zirvenin açılışı bugün yapıldı. Zirveye birçok akademisyen AB kurumları ve temsilcileri ile öğrenciler katılıyor. Zirvede paneller ve çalıştaylar düzenlenecek.

İki gün sürecek olan 2.Bölgesel Living Lab Zirvesi'nin açılışı bugün Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü'nde yapıldı.Zirve Başakşehir Belediyesi, Başakşehir Livin Lab ve Bahçeşehir iş birliğiyle düzenleniyor. Zirvede, bu yıl yerel yönetimler, üniversiteler ve inovasyon kullanıcıları arasındaki iş birliğinin artırılması hedefleniyor. Zirvenin açılışına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi Global Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, çeşitli Living Lab uzmanları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Living Lab Zirvesi boyunca çeşitli akademisyenler, AB temsilcileri, AB kurumları ve Living Lab uzmanları paneller ve çalıştaylar düzenleyerek yol gösterici öneriler ve tecrübelerini aktaracak.

"YEDİ YIL ÖNCE KURULMUŞ BİR PROJE LIVING LAB"

Açılışta konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, çağın teknoloji ile iç içe olduğunu söyledi. Yedi yıl önce Living Lab konusunda çalışmalara başladıklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, "Teknoloji, artık çağın herkes tarafından kabul edilen bir gerçeği. Bunun içinde hazırlıklarını yaptığımız ve uygulamaya açtığımız aslında tartışılan belediyelerin sadece belediyeciliğin fen işleri kısmı değil, aynı zamanda yerel yönetimlerde de farklılıklar oluşturulacak ki bunlardan en önemlisi bence teknoloji. Hazırlıklarının yapıldığı en önemli proje Living Lab, yaklaşık yedi yıl önce kurulmuş, aynı zamanda kurulum tarihinden sonra da birçok projeye imza atmış, çok güzel kapsamlı bir proje. Living Lab kurulduktan sonra bizim İstanbul içerisinde etkileşimimiz tüm Türkiye'de en yüksek şehir olduğumuzdan dolayı burada kurulan Living Lab'in diğer şehirlerde, hatta ilçelerde uygulanmasıyla ilgili bir rol modelliği de oluşturmuş olduk" dedi.

"DİĞER BELEDİYELERE ÖRNEK OLUYORUZ"

Sözlerine başka il ve ilçe belediyelerine örnek olduklarını da ekleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Marka değeri olan ve uygulamalarının prototip olarak Başakşehir'de yapıldığı birçok proje var ve bu projeler artık dışarılara hem Türkiye'deki hem de yurtdışındaki ilgililerine örnek projeler haline gelmiş oldu. Biz Living Lab ile başardığımız bu güzelliği, bu heyecanı, bu sonucu tüm şehirlerde de yaşanmasını ve sonuca ulaşmasını umut ediyoruz. Bunun için bizlerle istişare eden ve görüşen şehirlerimizi tebrik ediyoruz" dedi.

"FARKLI KURUMLARLA İŞ BİRLİĞİ YAPMAK ÇOK GÜZEL"

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz yaptığı konuşmasında Başakşehir Belediyesi'nin bu konuda oldukça tecrübeli olduğunu belirtti. Farklı kurumlarla çalışırken, onlara da katkı sağladıklarını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Şirin Karadeniz, "Üniversite olarak baktığınızda bizim duruşumuz, global, yenilikçi ve gençlerle birlikte dünyayı daha iyi bir hala getirmek için eğitimin gücünden yararlanmak ve eğitimle kurduğumuz farklı iş birliktelikleriyle yeni çözümler, yenilikler oluşturmak olduğunu söyleyebiliriz. Bunun için de yaptığımız iş birliklerinde farklı düzeylerde, farklı kurumlarda ve yaptığımız iş birliklerinden çok şey öğreniyoruz. Biz de aynı zamanda o kurumlara katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Özellikle bu zirve için Başakşehir Belediyesi'nin emeği uzun yıllardır devam ediyor. Yedi yıldır bir 'Lab' oluşturmak, buna yatırım yapıyor olmak, gençler için farklı bir fırsat oluşturmak ve bunda ısrarcı olmak kolay değil" şeklinde konuştu.