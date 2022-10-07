2 BUÇUK KİLOGRAM ALTIN ÇALAN KUYUMCU ÇIRAĞI YAKALANDI - Son Dakika
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2 BUÇUK KİLOGRAM ALTIN ÇALAN KUYUMCU ÇIRAĞI YAKALANDI

07.10.2022 10:49

KUYUMCUKENT'te patronunun atölyeye götürmesi için verdiği 2 buçuk kilogram altını, çalarak kaçan kuyumcu çırağı Ahmet Ö.(18) yakalandı.

KUYUMCUKENT'te patronunun atölyeye götürmesi için verdiği 2 buçuk kilogram altını, çalarak kaçan kuyumcu çırağı Ahmet Ö.(18) yakalandı. Şüpheliyle çalınan altının bir bölümü ele geçirildi. Şüphelinin altını alarak kaçtığı anları güvenlik kameraları görüntüledi.

İstanbul'da polise başvuran Kuyumcu Ömer H.(42) çalışanı olan Ahmet Ö.'ye bir başka atölyeye götürmesi için 2,5 kilogram altın verdiğini ancak bir daha kendisinden haber alamadığını söyleyerek şikayetçi oldu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada güvenlik kameralarını incelediklerinde şüpheli Ahmet Ö.'nün altınları aldıktan sonra hızla site dışına çıktığını ve kaçtığını belirledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin izi Silivri'de günlük kiralanan bir evde bulundu. Jandarma ekipleriyle yapılan operasyonda şüpheli Ahmet Ö. gözaltına alındı. Şüphelinin tuttuğu dairede yapılan aramada 1 kilogram, 155 gram altın ile 6 bin 600 lira para ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli Ahmet Ö. adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA

Kuyumcukent, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 BUÇUK KİLOGRAM ALTIN ÇALAN KUYUMCU ÇIRAĞI YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2 BUÇUK KİLOGRAM ALTIN ÇALAN KUYUMCU ÇIRAĞI YAKALANDI - Son Dakika
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