2 Buçuk Tonluk Kablo Çalıp Kayıplara Karıştılar
31 dakika önce
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 2 buçuk tonluk kablo çalındı.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 2 buçuk tonluk kablo çalındı. Jandarma ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Hırsızlık, Kaynarca İlçesi Ömerağa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan elektrik hattından 2 buçuk tonluk kablolar kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Jandarma ekipleri piyasa değeri 176 bin TL olan kabloları çalan hırsızları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:57 Kaynak: İHA
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