2 Buçuk Tonluk Kablo Çalıp Kayıplara Karıştılar

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 2 buçuk tonluk kablo çalındı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 2 buçuk tonluk kablo çalındı. Jandarma ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.



Hırsızlık, Kaynarca İlçesi Ömerağa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan elektrik hattından 2 buçuk tonluk kablolar kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Jandarma ekipleri piyasa değeri 176 bin TL olan kabloları çalan hırsızları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. - SAKARYA

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