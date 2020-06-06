2 buçuk yaşındaki çocuğun yuttuğu düğme burnunda çıktı - Son Dakika

2 buçuk yaşındaki çocuğun yuttuğu düğme burnunda çıktı

ANTALYA'da burun tıkanıklığı şikayetiyle doktora götürülen 2 buçuk yaşındaki H.G.G.'nin muayenesinde burnunda 50 kuruş büyüklüğünde düğme olduğu görüldü.

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ANTALYA'da burun tıkanıklığı şikayetiyle doktora götürülen 2 buçuk yaşındaki H.G.G.'nin muayenesinde burnunda 50 kuruş büyüklüğünde düğme olduğu görüldü. Meslek hayatında ilk defa böyle bir şey gördüğünü belirten Dr. Harun Acıpayam, "Bu çok ilginç bir olay ağızdan alınmış ve öksürük basıncıyla genizden buruna giriyor" dedi.

Antalya'da 2.5 yaşındaki H.G.G.'nin ailesi, önceki gün çocuklarını burun tıkanıklığı şikayetiyle Kepez İlçesi'ndeki Özel OFM Antalya Hastanesi'ne getirdi. Yapılan muayenede, doktoru bile şaşırtan bir bulgu ortaya çıktı. Çocuğun ağzına aldığı büyük bir düğmenin, öksürük basıncıyla burnunun arka kısmına giderek havayolunu tıkadığı belirlendi. Üzerinde kalp işareti olan yaklaşık 50 kuruşluk metal para büyüklüğündeki düğme, ameliyatla burun arkasındaki kısımdan ağız yoluyla dışarı çıkartıldı.

GENİZDE TANIMLANAMAYAN YABANCI CİSİM

2,5 yaşındaki çocuğu muayene eden Op. Dr. Harun Acıpayam, "Çocuk polikliniğimize anne- babası tarafından getirildi. Şikayeti burun tıkanıklığı, nefes alamamaydı ve uzun süredir devam ettiğini belirttiler. Tabi bütün burun tıkanıklıklarında şüphelendiğimiz gibi geniz etinden şüphelendik ve endoskopik muayenesini yaptık. Muayenede burnun arka kısmında, genizde tanımlayamadığımız siyah renkli bir cisim tespit ettik. Bunun yabancı bir cisim olabileceğini söyledik ve hastayı ameliyata aldık" dedi.

METAL PARA BÜYÜKLÜĞÜNDE DÜĞME

Aileyi detaylı sorguladığını anlatan Op. Dr. Acıpayam, "15 gün önce çocuğun ağzına yabancı bir cisim aldığını, öksürdüğünü ve sonrasında çocuklarının bir şikayeti olmadığını belirttiler. Bu dönemde doktora da getirmemişler. İki hafta burun tıkanıklığı devam edince aile şüphelenip getirmiş. Tabi ki ağızdan alınan cisimlerin burundan çıkması beklenen bir durum değil. Çocuğu uyutup ameliyata aldık ve geniz bölgesinde çok büyük bir cisim gördük. Muhtemelen bir ceket ya da pantolon düğmesi olabilir" diye konuştu.

AĞIZDAN GİRİP, ÖKSÜRÜKLE BURNUN ARKASINA GEÇMİŞ

Çocuğun böyle büyük bir cismin burun deliklerinden girmesinin imkansız olduğunu belirten Op. Dr. Acıpayam, "Hikayeyi birleştirince biz işin biraz daha farklı olabileceğini düşündük. Muhtemelen çocuğumuz yabancı cismi ağzına alıp yutmaya çalışmış, yutamadığı için gırtlakta kalmış, öksürük refleksi ve basıncıyla genize kadar ulaşmış ve metal kısmı genize saplanmış. Bu yüzden burnun en arka kısmında görülüyor. Cisim çok büyük olduğundan burundan değil, ağız içinden çıkardık ve çocuğumuz bu şekilde sağlığına kavuştu. Bir gün sonra da taburcu ettik" dedi.

'MESLEK HAYATIMDA İLK DEFA GÖRÜYORUM'

Op. Dr. Harun Acıpayam, küçük çocuklu aileleri de şöyle uyardı:

"Ani başlayan burun tıkanıklıkları eğer eşlik eden ateş ya da üst hava yolu enfeksiyonu bulguları yok ise yabancı cisim olabilir ve bu tür yabancı cisimler hayatı tehdit eder. Hava yolundaki yabancı cisimler ölüme kadar gidebilir. Bu gibi durumlarda hiç beklemeden bütün hastanelerin acil servislerine başvurulması ve mümkünse endoskopik muayenesinin yapılması gerekir. Yabancı cisim çocuklarda çok sık gördüğümüz bir olay. Ama genellikle çocuk burundan sokar. Küçük yabancı cisimler olur ve biz bunu çıkartırız. Bu çok ilginç bir olay ağızdan alınmış ve öksürükle genizden burna giriyor. Meslek hayatımda böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Bu cismin büyük olması da öyle. Bu cisim orada ne kadar kalabilirdi buna kimse cevap veremez, belki bir gün, belki 10 gün sonra ölebilirdi ve o cisim orada kaldığı sürece çocuğun hayatını tehdit eder. Cisim enfeksiyon yapabilir ya da tekrardan hava yolunu tıkayabilir ve gece ani bebek ölümlerine neden olabilir."


Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 12:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 buçuk yaşındaki çocuğun yuttuğu düğme burnunda çıktı - Son Dakika

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