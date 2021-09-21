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2 buçuk yıldır boşanma davası süren baba, çocuklarını icra yoluyla görebiliyor - Son Dakika

2 buçuk yıldır boşanma davası süren baba, çocuklarını icra yoluyla görebiliyor

21.09.2021 23:32

2 buçuk yıldır boşanma davası süren baba, çocuklarını icra yoluyla görebiliyor Elazığ'da eşi ile 2 buçuk yıldır boşanma aşamasında olan ve bu süre zarfında çocuklarını sadece 2 kez icra yoluyla görebilen baba, yetkililerden evlatlarına kavuşmak için yardım bekliyor.

2 buçuk yıldır boşanma davası süren baba, çocuklarını icra yoluyla görebiliyor

ELAZIĞ - Elazığ'da eşi ile 2 buçuk yıldır boşanma aşamasında olan ve bu süre zarfında çocuklarını sadece 2 kez icra yoluyla görebilen baba, yetkililerden evlatlarına kavuşmak için yardım bekliyor.

Yaklaşık 20 yıldır İsviçre'de yaşayan Tahir Söylemez, 14 yıl önce dünyaevine girdi. Söylemez ve eşi, 14 yıllık evliliklerinin ardından yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeni ile boşanmaya karar verdi. Çocukların velayeti ve nafaka anlaşmazlığından dolayı mahkeme 2 buçuk yıl uzadı. Söylemez bu süre zarfında çocuklarını sadece 2 defa icra yoluyla görebildi. Eşinin çocuklarını göstermediğini iddia eden Söylemez, evlatlarını görmek için yetkililerden yardım bekliyor.

20 yıldır İsviçre'de yaşadığını belirten Tahir Söylemez, "14 yıllık bir evliliğim oldu. Biri 11 diğeri 4 yaşında olmak üzere 2 çocuğum var. 2019'dan beri anneleri çocuklarımı Türkiye'ye getirdi. 2 yıldan fazladır boşanma sürecini yaşıyoruz. Bu süre zarfında bazı sıkıntılar yaşadık. Babaların da kendi çocuklarını görme hakkı var. Uzmanların da dediği gibi çocukların babaya ihtiyacı var. Çocukların babalarını görmeleri halinde kendilerinde özgüven oluşur. Bu durumun kalkması için yetkililerden yardım bekliyorum. Özelikle çocukların ülkemizde icra malı oluşu ve bundan kaynaklı babaların sözüm ona bu malı görebilmesi için icraya giderek her sefere mahsus 500 lira para ödemesi vasıtasıyla çocuklarını görmesi bir haksızlıktır. Maalesef ülkemize ve toplumumuza yakışan bir durum değildir" dedi.

"Çocuğun kime verilip verilmemesi konusunda acil bir karar verilebilir"

Eşiyle İsviçre'de yaşadığını ifade eden Söylemez, "Sonradan çocukları alıp Türkiye'ye geldi. Daha sonra bir mahkeme süreci başladı.2 yıldan fazla süredir 2 mesele yüzünden mahkeme uzamaktadır. 1'incisi çocuk velayeti, 2'ncisi ise nafaka mevzusudur. Çocuğun kime verilip verilmemesi konusunda acil bir karar verilebilir. Resmi kararlar zaten mal beyanı noktasında neyimiz olup olmadığını beyan etmişlerdir. Ülkemizde sadakatsizlik durumu olsa bile nafaka bağlanıyor, bu insanların onurunu ve gururunu zedeler bir durumdur" diye konuştu.

"Çocuklarımı görebilmek için düzenimi bıraktım"

Uzun bir süredir çocuklarını göremediğini aktaran Söylemez, "Çocuklarımı görmek için 37 gündür tüm hayatımı ve düzenimi bıraktım geldim. Çocuklarımın peşinde koşturuyorum. Yaşadığım toplumun büyüklerini araya sokmamıza rağmen aile, yasalardaki bu boşluğu kullanarak biz göstermiyoruz diyorlar. Bu konuda mağduriyet yaşıyoruz. Yetkililerden özelikle çocukların icra malı olması noktasında, onları görmek için adliyeden karar çıkarmak ve hafta içi icraya gidip para yatırmak sıkıtı yaşatıyor, sorunun çözülmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

2 buçuk yıldır boşanma davası süren baba, çocuklarını icra yoluyla görebiliyor
2 buçuk yıldır boşanma davası süren baba, çocuklarını icra yoluyla görebiliyor
2 buçuk yıldır boşanma davası süren baba, çocuklarını icra yoluyla görebiliyor
2 buçuk yıldır boşanma davası süren baba, çocuklarını icra yoluyla görebiliyor

Mahkeme, İsviçre, Elazığ, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2 buçuk yıldır boşanma davası süren baba, çocuklarını icra yoluyla görebiliyor - Son Dakika


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