2 buçuk yıldır kayıp kadının kızı da doğum gününde öldü - Son Dakika

2 buçuk yıldır kayıp kadının kızı da doğum gününde öldü

07.05.2021 19:37

2 buçuk yıldır kayıp kadının kızı da doğum gününde öldü Adana'dan İzmir'e evlilik hazırlığı için giden Meral Polat'tan 2 buçuk yıldır haber alınamıyor Meral Polat'ın kaybolmasıyla ilgili tutuklanan erkek arkadaşı delil yetersizliğinden beraat etti Kızını ve torununu kaybeden Fikriye Polat:...

2 buçuk yıldır kayıp kadının kızı da doğum gününde öldü

Adana'dan İzmir'e evlilik hazırlığı için giden Meral Polat'tan 2 buçuk yıldır haber alınamıyor

Meral Polat'ın kaybolmasıyla ilgili tutuklanan erkek arkadaşı delil yetersizliğinden beraat etti

Kızını ve torununu kaybeden Fikriye Polat:

"Kızımın ölüyse ölü, diriyse diri bulunmasını istiyorum"

"Meral'im 6 dakikada yok oldu"

"Kızları sabaha kadar 'anne' diye ağlarlardı"

ADANA - Adana'dan İzmir'e erkek arkadaşının yanına evlilik hazırlığı için giden Meral Polat'tan 2 buçuk yıldır haber alınamıyor. Anne Fikriye Polat çalmadık kapı bırakmazken, olayın şüphelisi erkek arkadaşı 14 ay cezaevinde kaldıktan sonra beraat etti. Kayıp kadının kızı da 2 ay önce doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybetti. Kızını ve torununu kaybeden anne Fikriye Polat gözyaşları içerisinde, "Bu kolay bir şey değil. Ne ölüsü, ne dirisi var. Bir an önce kızımın ölüyse ölü, diriyse diri bulunmasını istiyorum" dedi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde annesi Fikriye Polat ve iki kızı birlikte yaşayan 38 yaşındaki Meral Polat, 18 Kasım 2018 tarihinde evinden çıktı ve İzmir'de yaşayan erkek arkadaşı Hüseyin Emiroğlu'un yanına gitti. Polat, annesine 2 gün sonra döneceğini söyledi ancak o andan sonra genç kadından haber alan olmadı.

Meral Polat, ortaya çıkmayınca annesi Fikriye Polat ve kız kardeşi Çiçek Çağrı, Müge Anlı'nın programına çıkarak yardım istedi. Programda aktarılanlara göre Polat'ın kaybolmasıyla ilgili erkek arkadaşı Hüseyin Emiroğlu'dan şüphe ettiklerini, başına kötü bir şey getirdiğinden endişe ettiklerini dile getirdiler.

Meral Polat'ın kaybından 120 gün sonra ise Hüseyin Emiroğlu "Kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan araştırmalara rağmen Meral Polat bulunamadı. Cezaevinde yaklaşık 14 ay kalan Hüseyin Emiroğlu, daha sonra delil yetersizliğinden beraat etti. Aile ise bu sefer ikinci kez yıkıldı.

Meral Polat'ın kızı da kazada öldü

Aile, beraat kararını bir üst mahkemeye taşırken Meral Polat'ın 19 yaşındaki kızı Aleyna Kaya ise doğum günü olan geçen 2 Mart'ta Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Meral Polat'ın annesi Fikriye Polat ise hem kızını hem de torununu kaybetmenin acısını yaşadı. Torununun bir mezar taşı olduğunu söyleyen Polat, kızının mezar taşı bile olmadığını, ondan 3 yıldır haber alamadığını söyledi. Polat, "Kızımı götüren bu adam. Deliller hep bu adamın üzerinde. Bunu nasıl bıraktılar. Arabada Meral var, arabanın içerisinde kızımın saçını yoluyor, kafasını vuruyor. O adamın karısı ve yanında çalışan kadın saçını Meral'ın saç rengine boyamışlar, hastaneye girişini yapmışlar ama muayene olmadan çıkmışlar. Neden muayene olmadan çıktı. O sadece bir neden. Benim kızımın ölüsü de dirisi de bu adamda. Ne yaptıysa bu yaptı. Ölüyse de, diriyse de, dağa da verdiyse bu adamda" diye konuştu.

"6 dakikanın içerisinde Meral'im yok oluyor"

Hüseyin Emiroğlu'nun delil yetersizliği nedeniyle beraat ettiğini de belirten Fikriye Polat, "Bir an önce ben kızımın akıbetini bekliyorum. Meral böyle olmasaydı onun kızı da böyle olmazdı. Kızı trafik kazasında hayatını kaybetti. O kadar görüntü var ama halen de bıraktılar o adamı. Bir an önce bu olayın çözülmesini istiyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Her tarafa başvurdum. Hiçbir yerden haber alamadım. 6 dakikanın içerisinde Meral'im yok oluyor. Ne yaptıysa bunlar yaptı. 2 buçuk yıldır haber alınamıyor. Bu sağ olsaydı bir yerden çıkmaz mıydı. Adam yakalandı 14 ay cezaevinde kaldı ve sonra geri bıraktılar. Adam şimdi geziyor, ben burada kendimi yiyorum. Kızım bunlarda. Gezmediğim, gitmediğim yer kalmadı" ifadelerini kullandı.

"Sabaha kadar 'anne' diye ağlarlardı"

Meral Polat'ın 2 kızının çok acı çektiğini belirten Polat, "Meral'ın bir kızı trafik kazasında hayatını kaybetti. Diğer kızını da teyzesi Malatya'ya götürdü. Sabaha kadar kendilerini banyoya kilitleyip 'anne' diye ağlarlardı. Ben yoğun bakımda yatarken Aleyna kapıya gelip 'Bizi bırakma' demişti ama bak şimdi kendisi yok. Bir an önce kızımın ölüyse ölü, diriyse diri bulunmasını istiyorum" dedi.

Beraat kararını üst mahkemeye taşıdıklarını, ölene kadar olayın peşini bırakmayacağını aktaran anne Polat, "Bu kolay bir şey değil. Ne ölüsü, ne dirisi var. 10 senelik ölüler bulunuyor benim kızım bulunmadı. Delil yetersizliği nedeniyle beraat etti. Avukat aracılığıyla bir üst mahkemeye başvurduk. 2-3 sene sürecekmiş. Kızımın ne ölüsü ne dirisi var. Öldürdüyse erkek gibi çıksın ben öldürdüm desin. Bir insan 6 dakika içerisinde kaybolur mu" şeklinde konuştu.

2 buçuk yıldır kayıp kadının kızı da doğum gününde öldü
2 buçuk yıldır kayıp kadının kızı da doğum gününde öldü
2 buçuk yıldır kayıp kadının kızı da doğum gününde öldü
2 buçuk yıldır kayıp kadının kızı da doğum gününde öldü

İzmir, Adana, Doğum, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 buçuk yıldır kayıp kadının kızı da doğum gününde öldü - Son Dakika


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