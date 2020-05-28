2. Bundesliga'da zirve yarışı CANLI YAYINDA! Stuttgart'a verilen iddaa oranı... - Son Dakika

2. Bundesliga'da zirve yarışı CANLI YAYINDA! Stuttgart'a verilen iddaa oranı...

Bu bir ilandırSTUTTGART - HAMBURGSalgın dönüşünü Wehen yenilgisiyle yapan Stuttgart şaşırtmıştı, Holstein Kiel deplasmanında da kaybedip zirve yarışında üst üste iki yara almış oldular.

2. Bundesliga'da zirve yarışı CANLI YAYINDA! Stuttgart'a verilen iddaa oranı..., System.String[]

Bu bir ilandır

STUTTGART - HAMBURG

Salgın dönüşünü Wehen yenilgisiyle yapan Stuttgart şaşırtmıştı, Holstein Kiel deplasmanında da kaybedip zirve yarışında üst üste iki yara almış oldular.

Orta sahanın önemli ismi, 10 numara Daniel Didavi de gördüğü kırmızı kart ile cezalı duruma düştü...

Didavi dışında Türk asıllı ön libero Atakan Karazor da sarı kart cezalısı ve kritik maçta takımını yalnız bırakacak.

Bu iki ismin yerine TD Pellegrino Matarazzo'nun Orel Mangala ve Philipp Klement'e forma vermesi bekleniyor.

Hamburg ise salgın sonrası çıktığı 2 lig maçından da beraberlikle ayrıldı. Son olarak geçtiğimiz hafta sonu lider Bielefeld'le kıran kıran bir maç sonunda 0-0 berabere kalmışlardı.

As stoper Gideon Jung ve sağ bek alternatiflerinden Jan Gyamerah Stuttgart'a karşı forma giyemeyecek ama bir sonraki maçta, Wehen karşısında kadroda olacaklar.

Salgın nedeniyle ülkesi Yunanistan'a giden Kyriakos Papadopoulos Almanya'ya geri dönmedi, kadroda yer almıyor.

%21'lik kesim zirvedeki bu kritik kapışmada gollere yönelmeyi tercih etmiş...

David Alaba'nın Stuttgart'a attığı gol inanılmaz! Hatırlayalım...

Holstein, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 09:46 

Son Dakika Spor 2. Bundesliga'da zirve yarışı CANLI YAYINDA! Stuttgart'a verilen iddaa oranı... - Son Dakika Spor
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