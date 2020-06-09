2. Bundesliga maçları Misli.com'da CANLI! Öne çıkan iddaa tahmini ise...

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DYN. DRESDEN - G. FÜRTH



Takımda 2 tane koronavirüs vakası çıkınca karantina süreci yaşayan, dönüşünde de 2 yenilgi alan Dynamo Dresden, Wehen deplasmanında kazanıp çok kritik 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.



Ligde kalma umutlarını taze tutma adına çok önemli bir galibiyetti...



Orta sıralarda gibi gözüken ama salgın dönüşü oynadığı 4 maçtan sadece 2 puan çıkartabilen Greuther Fürth ise düşme hattına 8-10 puan uzaklıkta!



Galibiyetsiz seri bu deplasmanda da devam ederse önümüzdeki haftalarda canları çok sıkılabilir...



Ev sahibi Dresden'de Wehen maçında kırmızı kart gören Patrick Schmidt ile sakatlığı bulunan Marco Hartmann forma giyemeyecek. Kaptan Florian Ballas'ın durumu maç saati netleşecek.



Fürth'te ise cezalı oyuncu yok ancak son 3 maçı kaçıran hücumun önemli parçası Havard Nielsen'in bir kez daha kadroda olmayacağı açıklandı. Nielsen ilk 26 maçta 11 gole katkı (7 gol - 4 asist) yapmıştı.



%11'lik kesim taraf bahsini bir kenara bırakıp "banko" tercihe yönelmiş...



Hamit Altıntop'tan Hannover ağlarına nefis bir gol! Hatırlayalım...











