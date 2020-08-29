2. Bursa Liselerarası Kısa Film Yarışması'nda dereceye girenler ödüllendirildi - Son Dakika

Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, Bursa İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneğince (BİHMED) "emanet" temasıyla düzenlenen "2. Bursa Liselerarası Kısa Film Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen sene 40 eserin yarıştığı festivalde bu yıl 120 kısa filmle katılım sağlandı.

Gençlerin, sinema dilini doğru kullanarak dertlerini doğru üslupla kitlelere anlatmasını amaçlayan festivalde, ilk 10'a giren eserlerin sahipleri törenle ödüllerine kavuştu. Birinciye 7 bin 500, ikinciye 5 bin, üçüncüye 3 bin, dördüncüye 2 bin lira ödül verilen yarışmada, toplam 20 bin 500 lira dağıtıldı.

Tören öncesi geleceğin senarist, yönetmen ve kameramanlarıyla buluşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yarışmaya katılan ve emek sarf eden öğrencileri kutladı.

Ödüller, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BİHMED Başkanı Kadir Oruç, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Sayılgan ve dernek yöneticileri tarafından öğrencilere takdim edildi.

Aktaş, BİHMED'in gençlerin hayatına katkı koyabilmek, eğitim hayatlarına destek olabilmek adına faydalı projeler geliştirdiğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesinin altyapıdan ulaşıma kadar birçok konuda yetkili bir kurum olduğunu, kültür sanat alanına ise ayrı önem verdiğini belirten Aktaş, yeni nesillerin geleceğe vizyonel bakması ve günün şartlarını iyi okuması adına kısa film yarışmasını önemsediklerini aktardı.

Artık çok değerli bilgileri kısa videoların insanlara rahatlıkla anlatabildiğini vurgulayan Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Günümüz insanı artık görsel anlatımlara daha çok ilgi gösteriyor. Kısa filmler, günümüzde gençlerin sosyal medyayı yoğun kullandığı bir ortamda ön plana çıkıyor. Geçen sene 'merhamet' temasıyla işlenen yarışma, bu sene 'emanet' konusuyla işlendi. Seçilen başlıkların da anlamlı olduğunu düşünüyorum. İlişkilerin çok yozlaştığı günümüzde, merhamet ve emanet kavramlarını iyi aktarmalıyız. Gençlerimiz de yarışma aracılığıyla düşüncelerini anlattı. Katılan tüm gençlere yürekten teşekkür ediyorum. İnsanlar günlerinin yaklaşık 7,5 saatini sosyal medyada geçiriyor. Bu dehşet veren bir durum. Bu süreci daha az ve verimli işler izleyerek geçirmeliyiz. Teknolojiden en ince detayına kadar istifade edelim ancak hayatımızı, heyecanımızı ve duruşumuzu törpülemesin."

BİHMED Başkanı Kadir Oruç da gelecek sene katılımcı sayısının çok fazla artmasını beklediklerine değindi.

Kültür sanat hayatında daha fazla gencin yer alması hedefiyle projeyi başlattıklarını bildiren Oruç, "Ciddi manada yol katettik. Yarışmamız Kültür ve Turizm Bakanlığının da dikkatini çekti. Önümüzdeki yıl Türkiye çapına taşıyarak Bakanlık uhdesinde yapılması düşünülüyor. Her sene daha fazla gencimize ulaşmak istiyoruz. Bu alana merakı olan gençlerin kendilerini geliştirmesi için sinema akademisi oluşturmak istiyoruz. Okullarımızın bu projeye yoğun ilgi göstermesi de bizleri sevindirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Oruç, organizasyona verdikleri desteklerden dolayı Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti.