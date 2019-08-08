"2. Bursa Turizm Fuarı"

Network Fuarcılık tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Bursa Turizm Fuarı, 19-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Network Fuarcılık tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Bursa Turizm Fuarı, 19-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuarla ilgili açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, tüm paydaşlarıyla el ele vererek hep birlikte sektör ve ülkeleri için bir şeyler yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Eker, "2. Bursa Turizm Fuarı, Türkiye'de turizm sektöründe önemli bir eksiklik olan acenteler ile otellerin buluşacağı profesyonel bir fuar açığını kapamak hedefiyle organize edilmektedir. Ulusal ihtisas fuarı niteliğindeki fuarımızda sadece oteller, kongre merkezleri ve hava yolu şirketleri stant açabilecek, seyahat acenteleri ve tur operatörleri de ziyaretçi olabileceklerdir." ifadelerini kullandı.

Hasan Eker, amaçlarının fuar süresince otellerin mümkün olduğunca fazla acenteyle, acentelerin de mümkün olduğunca fazla otel ile görüşme sağlamaları, tanışmaları, tanıtım yapmaları ve anlaşma imzalamaları olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Fuarımızı düzenleyeceğimiz yer olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na 1 saatlik uzaklıktaki İstanbul-Ankara ve İzmirli seyahat acentelerimizin rahat ulaşabileceği, sosyal ve kültürel olanakları zengin turizm kenti Bursa'yı tercih ettik. Tarih olarak otellerin, acenteler ile yoğun anlaşma imzaladığı eylül sonu belirlenmiştir. Ziyaretçilerimizin ve katılımcılarımızın çok memnun kalacağı bir fuar vadediyoruz. Fuardaki başarı tüm sektörün desteği ile olacaktır. Sektörün desteğini bekler, tüm turizm profesyonellerini Bursa'ya davet ediyoruz."

Ayrıca Eker, ziyaretçilere her gün 16.00-19.00 saatlerinde Bursa turu imkanı sunacaklarını ve etkinliğin ikinci gününün akşamında da "İskender Gecesi" düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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