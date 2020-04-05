2 büyükşehrin bu mahallelerinde seyahat yasağı uygulanmıyor - Son Dakika
Son Dakika Genel 2 büyükşehrin bu mahallelerinde seyahat yasağı uygulanmıyor - Son Dakika

2 büyükşehrin bu mahallelerinde seyahat yasağı uygulanmıyor

6 saat önce

2 büyükşehrin bu mahallelerinde seyahat yasağı uygulanmıyor Samsun-Ordu arası 5 adım olunca, yasak onlara engel olamıyor Samsun sınırındaki insanlar Ordu tarafındaki markete alışverişe gidiyor, yasak onları da tedirgin ediyor "5 adımda bir büyükşehirden diğerine geçiliyor, şehirler arası...

2 büyükşehrin bu mahallelerinde seyahat yasağı uygulanmıyor

Samsun- Ordu arası 5 adım olunca, yasak onlara engel olamıyor

Samsun sınırındaki insanlar Ordu tarafındaki markete alışverişe gidiyor, yasak onları da tedirgin ediyor

"5 adımda bir büyükşehirden diğerine geçiliyor, şehirler arası yasak burada işlemiyor"

ORDU - Türkiye'de, korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan 30 büyükşehre ve Zonguldak'a giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklanırken, Ordu'nun Şenbolluk ile Samsun'un Ambartepe Mahallelerinde bu yasak işlemiyor. İki büyükşehrin sınırı olarak kabul edilen dar yolun bir tarafındaki haneler Ordu iline kayıtlı iken, diğer tarafta Samsunlu vatandaşlar ikamet ediyor.

Samsun'un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe Mahallesi ile Ordu'nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şenbolluk Mahallesi'nin sınırları, 7 metre genişliğindeki bir yol ile ayrılıyor. Yaklaşık 80 yıllık yerleşim yeri olan bölgede her iki büyükşehrin sınır çizgisi olarak kabul edilen yolun yarısı Samsun iline ait iken, diğer bir tarafı ise Ordu topraklarında yer alıyor.

Bu durum bölgede oturanlara kimi zaman ilginç durumlar da yaşatırken, her iki mahallede bulunan camilerden ezan sesi 2 dakika arayla yükseliyor. Mahalleliler, karşı komşularını aramak istediklerinde de şehirler arası kodu girmek zorunda kalabiliyor.

Şehirler arası yasak 2 büyükşehrin 2 mahallesinde işlemiyor

Ancak tüm dünyada ve Türkiye'de etkili olan korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 30 büyükşehre ve Zonguldak için 15 gün süreyle yasaklanan giriş ve çıkışlar, Samsun ve Ordu'nun bu mahallelerinde işlemiyor. Mahalleliler, iller arası seyahat yasak olduğunu bilse de, Ordu'dan Samsun'a 3 adımda geçebiliyor. Kimi vatandaş, bu durumdan tedirgin olduğunu belirterek, şaşkın olduklarını belirtiyor.

"5 adımda bir büyükşehirden diğerine geçiliyor, şehirler arası yasak burada işlemiyor"

Ordu'nun İkizce ilçesi Şentepe Mahallesi Muhtarı Ramazan Tınkır, her iki mahalle sakinlerinin korona virüsle mücadele kapsamında, komşuları arasındaki misafirliklerini geçici olarak durdurduğunu söyledi. Şehirler arasında uygulanan yasağın kendilerini etkilemediğini ifade eden mahalle muhtarı Tınkır, "Yürüyerek Samsun'dan Ordu'ya geçiyoruz. Diğer tarafta ihtiyacı olanlar yürüyerek oraya geçebiliyor. Arada bir diyalog kurduk, pazar alanımız da ortak. Camilerde okunan ezanlarda iki dakikalık bir fark var. Artık karışıklık olmuyor insanlar alıştı" dedi.

"Kafalarımız karışık, bize de yasak gelecek mi bilmiyoruz"

Samsun'un Terme ilçesine bağlı Ambartepe Mahallesi'nde esnaf olan Turan Kışla, hem Samsun, hem de Ordu tarafından müşterisinin olduğunu belirtti. Şehirler arası getirilen seyahatlere getirilen yasak sonrası kafalarının karıştığını ifade eden Kışla, "Samsun'dan gelen müşterilerimize yardımcı oluyoruz ama Ordu'dan gelen müşterilerimiz tedirgin oluyoruz. Kafamız şu an çok karışık. Özellikle yetkililerimizden bu bölge için bir yardım ve bilgilendirme istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, hem Ordu sınırında, hem de Samsun sınırında ikamet eden vatandaşlar, korona virüsü salgını nedeniyle komşular arasındaki ziyaretlerin geçici olarak sonlandığını belirtirken, 30 büyükşehre getirilen seyahat yasağının kendilerini etkilemediğini ifade ettiler.

2 büyükşehrin bu mahallelerinde seyahat yasağı uygulanmıyor

Türkiye, Samsun, Ordu, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 11:23 Kaynak: İHA

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