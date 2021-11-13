2 CANA 4 YIL 2 AY HAPİS - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, 2 yıl önce su birikintisine giren aracının kontrolünü kaybedince karşı şeride geçerek çarptığı otomobildeki Emre (35) ve eşi Kevser (28) Tunç'un ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Çiğdem S. (36), 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çiğdem S., ifadesinde, önündeki TIR'ı solladıktan sonra su birikintisi nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirtirken, çok üzgün olduğunu söyledi.

Kaza, 1 Aralık 2019'da, Zonguldak- Ankara kara yolunda meydana geldi. Çiğdem S., kullandığı 61 EZ 901 plakalı otomobil ile önündeki TIR'ı solladıktan sonra su birikintisi nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı şeride geçen otomobil, seyir halinde olan Emre Tunç'un kullandığı 45 NF 033 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Emre Tunç ve eşi Kevser Tunç hayatını kaybetti, Çiğdem S. ise yaralandı. Devrek Orman İşletme Şefliği'nde çalışan ve 1 çocukları bulunan Tunç çifti, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde toprağa verildi.

'ÇOK ÜZGÜNÜM'

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tedavisinin ardından ifadesi alınan Çiğdem S., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Çiğdem S. hakkında Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan dava açıldı. Bilirkişi raporunda, Çiğdem S.'nin, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uymadığı gerekçesiyle asli kusurlu olduğu tespit edildi. İfadesinde kaza nedeniyle çok üzgün olduğunu dile getiren Çiğdem S., "Ben normalde aracımı çok dikkatli kullanırım. Sigara içmem ve telefonla oynamam. Zonguldak istikametine giderken önümdeki TIR'ı sollamak amacıyla sol şeride geçtim. Hızım bu sırada 80-90 civarında olması gerek. TIR'ı geçtikten sonra sağ şeride geçmeyi düşünüyordum ancak o esnada gerek yolun karanlık olması gerekse zeminde derin ve büyük bir su birikintisi olması sebebiyle direksiyonu tutmakta zorlandım. Hakimiyeti sağlamak için sonuna kadar mücadele ettim. Bir şeylerin yanlış gittiğini fark ettim. O andan sonrasını hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda beni dışarı çıkarıyorlardı. Çok üzgünüm. Elimde olsa olanları geriye almak isterdim" dedi.

KARAR VERİLDİ

Davanın görülen karar duruşmasına iki tarafın avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Çiğdem S.'yi 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.