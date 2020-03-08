2. Çevre Sorunları ve Ekoloji Sempozyumu’nun ikincisi düzenlendi

BUÜ Biyoloji Topluluğu tarafından düzenlenen 2. Çevre Sorunları ve Ekoloji Sempozyumu'nda Türkiye'deki çevre ve biyoçeşitlilik sorunları ele alındı. Farklı üniversitelerden sempozyuma konuşmacı olarak katılan akademisyenler, alınması gereken önlemler konusunda sunumlar gerçekleştirdi.