Son Dakika › Ekonomi › 2. Çevre Sorunları ve Ekoloji Sempozyumu’nun ikincisi düzenlendi - Son Dakika Ekonomi
2. Çevre Sorunları ve Ekoloji Sempozyumu’nun ikincisi düzenlendi
1 saat önce
BUÜ Biyoloji Topluluğu tarafından düzenlenen 2. Çevre Sorunları ve Ekoloji Sempozyumu'nda Türkiye'deki çevre ve biyoçeşitlilik sorunları ele alındı.
BUÜ Biyoloji Topluluğu tarafından düzenlenen 2. Çevre Sorunları ve Ekoloji Sempozyumu'nda Türkiye'deki çevre ve biyoçeşitlilik sorunları ele alındı. Farklı üniversitelerden sempozyuma konuşmacı olarak katılan akademisyenler, alınması gereken önlemler konusunda sunumlar gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:01
Son Dakika Yunanistan, sınırı geçen sığınmacıları yaralayıp geri dönmeye zorluyor İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü koronavirüse mi yakalandı? Basın toplantısındaki hal ve hareketleri dikkat çekti New York Times: Erdoğan, Avrupa'nın problemlerini tek başına üstlenen bir lider Ali Koç'un, Fenerbahçe'ye başkan olduktan sonra serveti 150 milyon dolar eridi