2. Çevre Sorunları ve Ekoloji Sempozyumu’nun ikincisi düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 2. Çevre Sorunları ve Ekoloji Sempozyumu’nun ikincisi düzenlendi - Son Dakika Ekonomi

2. Çevre Sorunları ve Ekoloji Sempozyumu’nun ikincisi düzenlendi

1 saat önce

BUÜ Biyoloji Topluluğu tarafından düzenlenen 2. Çevre Sorunları ve Ekoloji Sempozyumu'nda Türkiye'deki çevre ve biyoçeşitlilik sorunları ele alındı.

2. Çevre Sorunları ve Ekoloji Sempozyumu’nun ikincisi düzenlendi, System.String[]

BUÜ Biyoloji Topluluğu tarafından düzenlenen 2. Çevre Sorunları ve Ekoloji Sempozyumu'nda Türkiye'deki çevre ve biyoçeşitlilik sorunları ele alındı. Farklı üniversitelerden sempozyuma konuşmacı olarak katılan akademisyenler, alınması gereken önlemler konusunda sunumlar gerçekleştirdi.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunanistan, sınırı geçen sığınmacıları yaralayıp geri dönmeye zorluyor
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü koronavirüse mi yakalandı? Basın toplantısındaki hal ve hareketleri dikkat çekti New York Times: Erdoğan, Avrupa'nın problemlerini tek başına üstlenen bir lider Ali Koç'un, Fenerbahçe'ye başkan olduktan sonra serveti 150 milyon dolar eridi

Son Dakika Haberleri
01:43 Sinan Akçıl ile birbirine giren Emrah böyle görüntülendi
23:28 Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı
23:19 Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 02:02:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 2. Çevre Sorunları ve Ekoloji Sempozyumu’nun ikincisi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]