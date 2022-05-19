2. Çin Xuyi Uluslararası Kerevit Festivali Başladı - Son Dakika
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2. Çin Xuyi Uluslararası Kerevit Festivali Başladı

19.05.2022 12:11
2. Çin Xuyi Uluslararası Kerevit Festivali Başladı

XUYİ, 19 Mayıs (Xinhua) -- 22. Çin Xuyi Uluslararası Kerevit Festivali, Çarşamba günü Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletinde başladı.

XUYİ, 19 Mayıs (Xinhua) -- 22. Çin Xuyi Uluslararası Kerevit Festivali, Çarşamba günü Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletinde başladı. Xuyi ilçesinin sembollerinden olan kerevit, yerel ekonomide önemli bir rol oynuyor ve hem tüccarların hem de turistlerin ilgisini çekiyor. Xuyi ilçesindeki kerevit endüstrisi, 10 milyar yuanın (yaklaşık 1,48 milyar ABD doları) üzerinde bir değere sahip. Son yıllarda ülke çapında yaklaşık 44.333 hektarlık pirinç tarlalarında kerevit yetiştirilmesini öngören yeni bir yöntem geliştirildi.

2. Çin Xuyi Uluslararası Kerevit Festivali Başladı

18 Mayıs 2022'de havadan çekilen fotoğraf, Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletine bağlı Xuyi ilçesindeki 22. Çin Xuyi Uluslararası Kerevit Festivali'nde işçilerin kerevit yakalamaya hazırlanışlarını gösteriyor. (Fotoğraf: Li Bo/Xinhua)

2. Çin Xuyi Uluslararası Kerevit Festivali Başladı

Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletine bağlı Xuyi ilçesindeki 22. Çin Xuyi Uluslararası Kerevit Festivali'nde bir gazeteci, kerevitlerin fotoğraflarını çekiyor, 18 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Li Bo/Xinhua)

2. Çin Xuyi Uluslararası Kerevit Festivali Başladı

Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletine bağlı Xuyi ilçesindeki 22. Çin Xuyi Uluslararası Kerevit Festivali'nde işçiler kerevit yakalıyor, 18 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Li Bo/Xinhua)

2. Çin Xuyi Uluslararası Kerevit Festivali Başladı

Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletine bağlı Xuyi ilçesindeki 22. Çin Xuyi Uluslararası Kerevit Festivali'nde işçiler kerevit yakalıyor, 18 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Li Bo/Xinhua)

2. Çin Xuyi Uluslararası Kerevit Festivali Başladı

Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletine bağlı Xuyi ilçesindeki 22. Çin Xuyi Uluslararası Kerevit Festivali'nde bir işçi kerevit yakalıyor, 18 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Li Bo/Xinhua)

2. Çin Xuyi Uluslararası Kerevit Festivali Başladı

Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletine bağlı Xuyi ilçesindeki 22. Çin Xuyi Uluslararası Kerevit Festivali'nde bir işçi kerevitleri gösteriyor, 18 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Li Bo/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel 2. Çin Xuyi Uluslararası Kerevit Festivali Başladı - Son Dakika


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