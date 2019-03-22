2 Cinayetin Faili 16 Yıl Sonra Yakalandı
1 saat önce
ANTALYA'da ormanlık alanda tabancayla öldürülen İbrahim Yörük ve Mesut Yürügel'in cinayet zanlısı R.O., 16 yıl sonra yakalandı.
ANTALYA'da ormanlık alanda tabancayla öldürülen İbrahim Yörük ve Mesut Yürügel'in cinayet zanlısı R.O., 16 yıl sonra yakalandı. Olayla ilgili ayrıca S.Y. adlı kadın, suçu gizlemekten gözaltına alındı.
İbrahim Yörük ve Mesut Yürügel, 20 Aralık
2003 gecesi Kepez
ilçesi ormanlık alanda tabancayla öldürüldü. Polis
, kısa süre önce ele geçirilen bir tabancanın, İbrahim Yörük ve Mesut Yürügel cinayetinde kullanıldığı tespit etti. Operasyon düzenleyen polis, cinayetlerin zanlısı R.O.'yu gözaltına aldı. Olay günü birlikte olduğu S.Y. adlı kadın da suçu gizlemekten gözaltına alındı. İkili ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:12 Kaynak: DHA
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