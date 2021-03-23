2 cm. lik taş Cibuti'den Türkiye'ye getirdi
23.03.2021 20:56
Doç. Dr. Bülent Erkurt Türkiye'nin sağlık alanında yaptığı yatırımlarla, bölge ve çevre ülkeleri tarafından yakından takip edildiğini belirterek "Yıllardır sağlık teknolojisine yaptığımız her yatırım, aldığımız her eğitim, geliştirdiğimiz her yeni tedavi yöntemi Avrupa başta olmak üzere bölge ülkeleri tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak 5.700 KM uzaklıktaki Cibuti'den bir hastamıza Holmium Lazer yöntemini uyguladık. 2.1 CM çapındaki böbrek taşını kırdık. Ameliyatsız operasyon aynı gün tamamlandı. Sağlığına kavuşan hastamızı aynı gün taburcu ederek ülkesine gönderdik" dedi.
Böbrek ve doku bütünlüğü bozulmadan yapılan operasyonun, tedavi ve operasyon boyunca hastalıkla mücadele eden kişiler için büyük konfor sağladığını söyleyen Doç. Dr. Bülent Erkurt şunları söyledi: "Cerrahi kesi olmadan yapılan operasyon her hastaya özel olarak hazırlanan bir tedavi süreci ile uygulamaya konulur.& ;
Cibuti' li hastamızın 2.1 cm'lik böbrek taşı Ülkesinde şok dalgaları ile kırılamamış. 2 yıl önce bir yakınına aynı işlemi yapmışız. O da bu nedenle ülkemizi tercih etti. Taş boyutu 2.1 cm ama mesafe 5700 kilometre. Tedavisi aynı gün bitti. Ülkesine taşsız olarak döndü. Cerrahi kesi olmadı. Böbrek veya doku bütünlüğü bozulmadı. 150 watt holmium lazer enerjisi ile taşı kırıldı. 150 wattlık lazer taş kırma konusundaki en güçlü enerji. Bu enerji ile biz çok daha büyük taşları kolaylıkla tedavi edebilirken deneyim ve donanımı olmayan ülkeler binlerce kilometre seyahat ederek ülkemize gelmek zorunda kalıyorlar "
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