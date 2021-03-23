2 cm. lik taş Cibuti'den Türkiye'ye getirdi

Böbrek ve doku bütünlüğü bozulmadan yapılan operasyonun, tedavi ve operasyon boyunca hastalıkla mücadele eden kişiler için büyük konfor sağladığını söyleyen Doç. Dr. Bülent Erkurt şunları söyledi: "Cerrahi kesi olmadan yapılan operasyon her hastaya özel olarak hazırlanan bir tedavi süreci ile uygulamaya konulur.& ;





Cibuti' li hastamızın 2.1 cm'lik böbrek taşı Ülkesinde şok dalgaları ile kırılamamış. 2 yıl önce bir yakınına aynı işlemi yapmışız. O da bu nedenle ülkemizi tercih etti. Taş boyutu 2.1 cm ama mesafe 5700 kilometre. Tedavisi aynı gün bitti. Ülkesine taşsız olarak döndü. Cerrahi kesi olmadı. Böbrek veya doku bütünlüğü bozulmadı. 150 watt holmium lazer enerjisi ile taşı kırıldı. 150 wattlık lazer taş kırma konusundaki en güçlü enerji. Bu enerji ile biz çok daha büyük taşları kolaylıkla tedavi edebilirken deneyim ve donanımı olmayan ülkeler binlerce kilometre seyahat ederek ülkemize gelmek zorunda kalıyorlar "