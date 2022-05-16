2 çobanın öldürülmesi ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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2 çobanın öldürülmesi ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı

16.05.2022 13:47
2 çobanın öldürülmesi ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Şırnak'ın İdil ilçesinde 3 Mayıs tarihinde 2 çobanın öldürülmesi ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde 3 Mayıs tarihinde 2 çobanın öldürülmesi ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili Şırak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İdil ilçesi, Oyalı köyü kırsalında 03 Mayıs 2022 tarihinde Ö.K. ve H.Ö. isimli şahısların araç içerisinde öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, bahse konu olayın PKK/KCK terör örgütü tarafından örgüt içi hesaplaşma olarak gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Yürütülmekte olan soruşturma çerçevesinde 4 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, olay ile ilgili adli tahkikat geniş bir şekilde devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK

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Cumhuriyet, Tragger, Şırnak, Mayıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 çobanın öldürülmesi ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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