2 çocuğu da DMD hastası olan anne: Oğullarım neden yürüyemediklerini soruyor, cevap veremiyorum - Son Dakika

2 çocuğu da DMD hastası olan anne: Oğullarım neden yürüyemediklerini soruyor, cevap veremiyorum

11.12.2020 18:28
2 çocuğu da DMD hastası olan anne: Oğullarım neden yürüyemediklerini soruyor, cevap veremiyorum, System.String[]

İZMİR'de, Derya Engin ilerleyici kas yıkımı ve zayıflığına neden olan Duchenne Musküler Distrofisi (DMD) hastası çocukları Hamdi (12) ve Mehmet Engin için yardım bekliyor.

İZMİR'de, Derya Engin ilerleyici kas yıkımı ve zayıflığına neden olan Duchenne Musküler Distrofisi (DMD) hastası çocukları Hamdi (12) ve Mehmet Engin için yardım bekliyor. Aldıkları engelli maaşıyla geçinmeye çalıştıklarını ifade eden anne Derya Engin, "Oğullarım bana neden yürüyemediklerini soruyor. Cevap veremiyorum. Çok zor durumdayım. Ne olur bize yardım edin" dedi.

İzmir'de yaşayan Derya Engin, kas hastası iki oğlunun da 5 yaşından beri yürüyemediğini ve eşiyle birlikte oğullarını sırtına alarak okula götürdüklerini söyledi. Derya Engin, oğullarının tedavisinin olmadığını ve ömür boyu yürüyemeyeceğini ifade ederek, çocuklarının masraflarını karşılamakta zorluk geçtiğini söyledi. 1500 TL engelli maaşı aldıklarını ve bu paranın 1000 TL'sini de ev kirasına verdiklerini söyleyen Derya Engin, büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi. Anne Engin, şöyle konuştu:

"Hamdi ve Mehmet adında iki oğlum var. Genimde rahatsızlık varmış, bu rahatsızlığım oğullarıma geçmiş. 5 yaşına kadar yürüyorlardı. 5 yaşında yürümelerinde bozukluklar ortaya çıktı. Yürürken düşüyordu. Test yaptırdık. Kas hastalığı çıktı. Ömür boyu tedavisi olmadığını söylediler."'HASTALIĞIMI HİÇE SAYDIM'Kendisinin de sinir hastası olduğunu ve davranış bozuklukları yaşadığını dile getiren anne Engin, "Bu hastalığımı hiçe saydım. Çocuklarıma bakıyorum. Kendi hastalığımı gördüğüm yok. Benim tek bir isteğim var. Çocuklarımın yürüyebilmesi. Küçük oğlum kolunu da hareket ettiremiyor. Hiçbir ihtiyacını karşılayabilecek durumda değil. İki çocuğumuz için toplam 1500 TL engelli maaşı alıyoruz. Evimizin aylık kirası 1000 TL. Kalan 500 TL ile kıt kanaat geçinmeye çalışıyoruz. Eşimin de kolunda sinir sıkışması var. İşe gidemiyor. O nedenle yardıma ihtiyacım var. Tek isteğim çocuklarımın yürüyebilmesi. 'Anne arkadaşlarım parka gidiyor, biz neden gidemiyoruz' diyorlar. Cevap vermekte güçlük çekiyorum. İçim acıyor, kan ağlıyor. Keşke bacaklarımı onlara verebilme şansım olsaydı, gözümü kırpmadan verirdim" dedi.'ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ YARIDA KALDI'

Evlerinde bilgisayar olmadığını ve çocuklarının eğitimlerinin de yarıda kaldığını ifade eden anne Engin, "Bilgisayarımız, internetimiz yok. Çocuklarım ilkokul 5'inci sınıfa gidiyorlardı ama eğitimin online sisteme geçmesinden dolayı eğitimleri yarıda kaldı. Lütfen bize yardım edin" diye konuştu.


2 çocuğu da DMD hastası olan anne: Oğullarım neden yürüyemediklerini soruyor, cevap veremiyorum
2 çocuğu da DMD hastası olan anne: Oğullarım neden yürüyemediklerini soruyor, cevap veremiyorum
2 çocuğu da DMD hastası olan anne: Oğullarım neden yürüyemediklerini soruyor, cevap veremiyorum
2 çocuğu da DMD hastası olan anne: Oğullarım neden yürüyemediklerini soruyor, cevap veremiyorum
2 çocuğu da DMD hastası olan anne: Oğullarım neden yürüyemediklerini soruyor, cevap veremiyorum
2 çocuğu da DMD hastası olan anne: Oğullarım neden yürüyemediklerini soruyor, cevap veremiyorum

Kas Hastalığı, Mehmet Engin, Engelli, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 çocuğu da DMD hastası olan anne: Oğullarım neden yürüyemediklerini soruyor, cevap veremiyorum - Son Dakika


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