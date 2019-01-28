2 Çocuğu ve Eşini Öldüren Baba Tutuklandı

2 çocuğu ve eşini öldüren baba tutuklandıGAZİANTEP - Gaziantep'te 3 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili Gaziantep valiliği açıklama yaptı.

2 çocuğu ve eşini öldüren baba tutuklandı



GAZİANTEP - Gaziantep'te 3 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili Gaziantep valiliği açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada olayda ölen 2 çocuk ve annelerini öldürdüğü şüphesiyle baba A.E'nin tutuklandığı belirtildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi, Vatan Mahallesinde 25 Ocak 2019 tarihinde meydana gelen darp olayında ölen Suriye uyruklu H.E, N.H.E ve A.F olayına yönelik soruşturma kapsamında

Gaziantep valiliği açıklama yaparak, "Maktulelerin babası şüpheli A.E. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" açıklamasında bulundu.

"Fırından ekmek almaya gittim demişti"

Olay günü baba A.E fırına gittiğini ve döndüğünde birilerinin ailesine saldırdığı ifade etmiş ve gözyaşı dökmüştü.

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