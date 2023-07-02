2 çocuğun öldüğü feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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2 çocuğun öldüğü feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

02.07.2023 18:54

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu pikap aracın altına girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada ağır yaralanan 2 çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2 çocuğun öldüğü feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

SİVAS - Sivas'ın Altınyayla ilçesinde 2 çocuğun öldüğü feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek pikabın altına girdiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza Altınyayla ilçesi Kale köyünde meydana geldi. K.Y. idaresindeki 44 ABB 647 plakalı pikap ile Ömer A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcusu Berat K. ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Altınyayla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı 2 çocuğun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı yönde gelen pikap aracın altına girdiği görüldü.

Kaynak: İHA
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Altınyayla, Motosiklet, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 çocuğun öldüğü feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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