2 çocuğun öldüğü idlib bombardımanından yürek sızlatan görüntüler - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2 çocuğun öldüğü idlib bombardımanından yürek sızlatan görüntüler - Son Dakika

2 çocuğun öldüğü idlib bombardımanından yürek sızlatan görüntüler

6 saat önce

2 çocuğun öldüğü İdlib bombardımanından yürek sızlatan görüntülerSuriye, (DHA)- Suriye'de rejim güçleri ve Rus savaş uçaklarının dün hava saldırısı düzenlediği İdlib'de 2 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

2 çocuğun öldüğü İdlib bombardımanından yürek sızlatan görüntüler

Suriye, (DHA)- Suriye'de rejim güçleri ve Rus savaş uçaklarının dün hava saldırısı düzenlediği İdlib'de 2 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Beyaz Baretliler, hava saldırısı sırasında hayatını kaybeden çocuklardan birinin cansız bedenini hava saldırısı altında canlarını tehlikeye atarak bulunduğu bölgeden çıkardı. Görevlilerin canlarını tehlikeye atarak verdikleri bu mücadele anları ise sosyal medyadan yayınlandı.

Suriye'de pazar günü rejim güçleri ve Rus savaş uçakları, İdlib'e bağlı Maarşurin köyüne saldırı düzenledi. Hava saldırısında 2 çocuk hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen Beyaz Baretliler'in sosyal medya hesabından yayınladıkları görüntülerde, kurtarma ekiplerinin, hava saldırılarında hayatını kaybeden bir çocuğun cansız bedenini, bombalar hala düşerken kurtarmaya çalıştıkları anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde, kurtarma ekiplerinin bombardımandan korunmak için önce bir binanın altındaki girişe sığındıkları, ardından koşarak çocuğun cansız bedenine ulaştıkları ve sedyeye koydukları görüldü.

2 çocuğun öldüğü idlib bombardımanından yürek sızlatan görüntüler

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:27 Kaynak: DHA
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