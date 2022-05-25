2 çocuğun ölümünde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi asli kusurlu bulundu - Son Dakika
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2 çocuğun ölümünde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi asli kusurlu bulundu

25.05.2022 14:40

2 çocuğun ölümünde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi asli kusurlu bulunduTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde geçen yıl suya kapılan 2 çocuğun ölümüne ilişkin bilirkişi raporuna göre Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi asli kusurlu bulundu Geçtiğimiz yıl...

2 çocuğun ölümünde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi asli kusurlu bulundu

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde geçen yıl suya kapılan 2 çocuğun ölümüne ilişkin bilirkişi raporuna göre Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi asli kusurlu bulundu

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Tekirdağ'ın Ergene İlçesinde bir anda bastıran sağanak yağış sele dönüştü. O sırada Cumhuriyet Mahallesi'nde oynayan 3 çocuk, sağanak yağış ile bir anda sele dönüşen suya kapıldı. Suya kapılan 3 çocuk hemen yolun kenarında bulunan kanala sürüklenerek, yağmur suyu borusundan 200 metre ilerideki dere yatağında bulundu. Çocukların suya kapıldığını gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye ve bölgeye çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile dere yatağına sürüklenen 3 çocuk kurtarılarak, hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Burak Önder ve Mustafa Aslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken diğer çocuk ise tedavi altına alınmıştı.

2 çocuk öldükten sonra önlem alınmıştı

Olayın hemen ardından Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, çocukların suya kapılıp içine düştükleri borunun girişine demir mazgal konulmuştu. Soruşturma çerçevesinde bilirkişi heyeti de bölgedeki inceleme ve araştırmalarını tamamladı. Ölen her iki çocuğunun babasının ifadelerine göre çocukların suya kapıldığı bölgede Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğüne dilekçe ile bildirimde bulunduklarına yönelik ifadelerine de yer aldı.

TESKİ asli kusurlu görüldü

İncelemeler sonrasında çocukların düştüğü yağmur suyu borusunun ağzına katı atık girişini engelleyecek hiçbir şeyin konulmadığı belirlenen raporda, "2016-2017 yılları arasında açık kanalı kapalı kanal haline getiren idarenin belirlenmesi gerekmektedir. Bu idareler çerçevesinde ise Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden hangisinin kanalı kapalı hale getirdiğinin belirlenmesi durumunda, kapalı kanal yaparken gerek kanal girişlerinin güvenliğinin sağlanmaması gerek yoldan gelen suyun taşkın yapmasına neden olması çerçevesinde, su kenarında bulunan menfezlerin ani suyla yaşamlarını yitirmesine neden olduğu değerlendirmesi yapılmıştır. Bu nedenle bu işleri yapan idarenin gerekli özeni borunun yerine getirilmemiş olması karşısında, 2016-2017 arasında kapalı kanalı usule uygun yapmayan idarenin asli kusurlu olduğu takdiri savcılığınıza ait olmak üzere değerlendirilmiştir. 2016 yılında kapalı kanal yaparken bu kanalın yola etkisinin göz önüne alınmadığı yoldaki deformasyon artışıyla sabittir. Deformasyonlar olmasına rağmen yol bakımı sırasında da 2018 yılından olayın olduğu tarihe kadar da müdahale edilmediği de görülmektedir. Bu açıdan yolun bakımından sorumlu idarenin tarihleri göz önüne alarak belirlenmesi ve bu idarenin olayın oluşumunda denetim eksikliği çerçevesinde takdiri savcılığınıza ait olmak üzere tali kusurlu olduğu değerlendirmesi yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

2 çocuğun ölümünde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi asli kusurlu bulundu
2 çocuğun ölümünde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi asli kusurlu bulundu
2 çocuğun ölümünde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi asli kusurlu bulundu
2 çocuğun ölümünde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi asli kusurlu bulundu
2 çocuğun ölümünde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi asli kusurlu bulundu
2 çocuğun ölümünde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi asli kusurlu bulundu
2 çocuğun ölümünde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi asli kusurlu bulundu
2 çocuğun ölümünde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi asli kusurlu bulundu
2 çocuğun ölümünde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi asli kusurlu bulundu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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