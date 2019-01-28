Son Dakika Haberleri: 2 Çocuğunu ve Karısını Öldüren Zanlı Tutuklandı

2 Çocuğunu ve Karısını Öldüren Zanlı Tutuklandı

8 dakika önce

Gaziantep'te 2 çocuğunu ve karısını öldüren zanlı tutuklandı.

2 Çocuğunu ve Karısını Öldüren Zanlı Tutuklandı, System.String[]
Gaziantep'te 2 çocuğunu ve karısını öldüren zanlı tutuklandı.

Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde 25 Ocak günü meydana gelen olayda Suriye uyruklu anne ve çocuklarının (H.E., N.H.E. ve A.F.) A.E. tarafından öldürülmesine ilişkin açıklama yapıldı. Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 çocuğunu ve eşini öldüren A.E.'nin tutuklandığı belirtildi.

"Ekmek almaya gittim" demişti

Öte yandan A.E., fırına ekmek almaya gittiğini ve döndüğünde cesetlerle karşılaştığını ifade ederek gözyaşı dökmüştü. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:15 Kaynak: İHA

Şahinbey, Vatan Mahallesi, Gaziantep, 3. Sayfa
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