2 çocuğunun annesi Cevahir'i öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2 çocuğunun annesi Cevahir'i öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

2 çocuğunun annesi Cevahir'i öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet

6 saat önce

Kayseri'de 2 çocuğunun annesi Cevahir Çay'ı otobüs durağında defalarca bıçaklayarak öldüren Mustafa Çay'a, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

2 çocuğunun annesi Cevahir'i öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet, System.String[]

Kayseri'de 2 çocuğunun annesi Cevahir Çay'ı otobüs durağında defalarca bıçaklayarak öldüren Mustafa Çay'a, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kayseri'de, 7 Ekim'de Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet General Emir Mahallesindeki otobüs durağında meydana gelen olayda, 35 yaşındaki Mustafa Çay, 1 hafta önce uzaklaştırma kararı alan 2 çocuğunun annesi 31 yaşındaki eşi Cevahir Çay'ı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mustafa Çay, hakim karşısına çıktı. Kayseri Adalet Sarayı 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık Mustafa Çay, Cevahir Çay'ın annesi Saniye A., babası Rıfat A. ve avukatlar hazır bulundu.

Mahkemede dinlenen Cevahir Çay'ın annesi Saniye A., sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını isterken, baba Rıfat A.'da "Tasarlayarak işlediği, ölene kadar başında beklediği için en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

TASARLAYARAK ÖLDÜRMEDİM

Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan Mustafa Çay da, "Ben ölene kadar başında beklemedim. Öldürmeyi de tasarlamadım. Beratımı ve tahliyemi istiyorum" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda Mustafa Çay'a indirim maddelerini uygulamazken, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

(Ali Göç/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:35 Kaynak: İHA
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