2 çocuğunun annesini 15 yerinden bıçakladı: Komşuları bıçağı elinden güçlükle aldı - Son Dakika

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Hacıosman Mahallesi Uygun Sokak'taki apartmandan gelen çığlık sesleri, mahalleliyi ayağa kaldırdı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde olan vatandaşlar, gelen seslerin ardından bir anda pencereye koştu. Seslerin nereden geldiğini kestirmeye çalışan vatandaşlar, kısa bir süre sonra bağrış çağrışların Şeker ailesinin yaşadığı evden geldiğini anladı.

Mahalleli tarafından aktarılan bilgilere göre inanın 3'üncü katında oturan 30 yaşındaki Burhan Emrah Şeker ve 7 yıllık eşi 28 yaşındaki Rabia Buse Şeker arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

BIÇAĞI ELİNDEN ZOR ALDILAR

İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerineBurhan Emrah Şeker mutfaktan aldığı bıçakla eşi Rabia Buse Şeker'e saldırdı. Kanlar içinde kalan Rabia Buse Şeker, apartman boşluğuna çıkarak alt kat komşusundan yardım istedi. Seslerin duyan diğer komşular da evlerinden çıktı. Komşular, Burhan Emrah Şeker'in elinden bıçağı aldı.

TALİHSİZ KADININ DURUMU KRİTİK

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, ciddi oranda kan kaybeden 2 çocuk annesi Rabia Buse Şeker, komşularından birinin aracıyla Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil olarak ameliyata alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan koca Emrah Şeker'in ise karakola götürüldüğü bildirildi.