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2 çocuğunun annesini sokak ortasında vuran sanığa 10 yıl hapis! 'Şeytana uydum' diyerek tahliyesini istedi - Son Dakika

2 çocuğunun annesini sokak ortasında vuran sanığa 10 yıl hapis! 'Şeytana uydum' diyerek tahliyesini istedi

06.07.2021 17:25

Mersin'de 2 çocuk annesi eski karısını pompalı tüfekle vurarak, ağır yaralayan sanık Özkan Yarbi, mahkemede kendisini 'şeytana uydum' ifadeleriyle savundu. 'Kasten adam öldürmeye teşebbüsten' yargılana sanığa mahkeme tarafından, indirimsiz 10 yıl hapis cezası verildi.

Mersin'de 2019 yılında meydana gelen olayda, sokak ortasında 2 çocuk annesi eski eşini pompalı tüfekle vurup, ağır yaralayan sanık Özkan Yarbi'nin, 'kasten adam öldürmeye teşebbüsten' yargılandığı dava, görülmeye devam etti. Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Özkan Yarbi SEGBİS ile katılırken, koronavirüs tedbirleri kapsamında mahkeme salonuna sadece taraf avukatları alındı.

"ŞEYTANA UYDUM, TAHLİYEMİ İSTİYORUM"

Duruşmada konuşan sanık Özkan Yarbi, olay günü çocuğunu almak için Hatun Koç ile görüştüğü belirterek, "O gün sürekli bana hakaret etti. Bende bir kaç kez arabadan indirmeye çalıştım. En son iyice sinirlendim. O sırada arabanın arkasında tüfeği gördüm. Aldım ve ateş ettim. Öldürmek için yapmadım. Olaydan dolayı pişmanım. 26 aydır ceza evindeyim. Öldürmek isteseydim zaten bunu yapardım. Benim karşı tarafla hiçbir husumetim yok. Dışarda bakmam gereken yaşlı anne ile babam ve çocuklarım var. Ellerim kırılsaydı da yapmasaydım. Bir an şeytana uydum. Tahliyemi istiyorum. Vereceğiniz her karara saygılıyım" dedi.

10 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Müşteki avukatları ise olayın tasarlayarak yapıldığını ve sanığın 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüsten' ceza almasını talep etti. İddia makamı da bir önceki duruşmadaki mütalaasını okuyarak, sanığın 'kasten adam öldürmeye teşebbüsten' cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığa 'kasten öldürmeye teşebbüsten' 10 yıl hapis cezası verirken, cezasında hiçbir indirim uygulamadı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Merkez Toroslar ilçesi Arpaç Sakarlar Mahallesi'nde 27 Mayıs 2019 tarihinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Özkan Yarbi, velayeti 2 yıl önce boşandığı Hatun Koç'ta olan kızını bayram alışverişine götürmek istedi. Bunun üzerine ikili otogar yakınlarında buluştu. Hatun Koç, kızıyla birlikte eski eşinin otomobiline bindi. Özkan Yarbi'nin barışıp yeniden bir araya gelme teklifinde bulunması üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Bu sırada şahıs otomobili ıssız bir yöne doğru sürmeye başladı. Durumdan şüphelenen Hatun Koç, yavaşlayan araçtan inip kaçmaya başladı. Bunun üzerine Özkan Yarbi, yanında getirdiği pompalı tüfek ile Hatun Koç'a 3 el ateş etti. Sağ ayağından vurularak yaralanan Hatun Koç hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Özkan Yarbi ise tutuklandı. - MERSİN

2 çocuğunun annesini sokak ortasında vuran sanığa 10 yıl hapis! 'Şeytana uydum' diyerek tahliyesini istedi
2 çocuğunun annesini sokak ortasında vuran sanığa 10 yıl hapis! 'Şeytana uydum' diyerek tahliyesini istedi
2 çocuğunun annesini sokak ortasında vuran sanığa 10 yıl hapis! 'Şeytana uydum' diyerek tahliyesini istedi

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Hakaret, Mahkeme, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 çocuğunun annesini sokak ortasında vuran sanığa 10 yıl hapis! 'Şeytana uydum' diyerek tahliyesini istedi - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • Isa Avcıl: Erkeğim diye gezinen canavarlar olduğu sürece daha nice kadınların canı yanacak ülkemizde adalet yok 10 yıl ceza 1 veya 2 yıl yatıp tahliye edilecek sonrası kaldığı yerden devam edecek Cevap Yaz 26 2 Yayından Kaldır
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ŞU AN BURADASINIZ: 2 çocuğunun annesini sokak ortasında vuran sanığa 10 yıl hapis! 'Şeytana uydum' diyerek tahliyesini istedi - Son Dakika
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