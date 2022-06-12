2 çocuğunun mezun olduğu üniversiteden dereceyle diploma aldı

ZONGULDAK'ta Filiz Kibaroğlu (46), da önce 2 çocuğunun mezun olduğu Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Tarih bölümünden birincilikle mezun olarak, kep atma heyecanı yaşadı. Filiz Kibaroğlu, Herkesi yetiştiren, çocukları yetiştiren, geleceği yetiştiren anneler olduğu için tüm kadınların okuması taraftarıyım." diye konuştu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için bugün Kemal Köksal Stadyumu'nda mezuniyet töreni düzenlendi. Törende dereceyle mezun olanlara plaket verilti. Tarih bölümünü birincilikle bitiren 4 çocuk annesi Filiz Kibaroğlu da aynı zamanda üniversite ikincisi olarak plaketini aldı. Oğlu Hasan Ömer Güneş (26) Bilgisayar Teknolojileri, kızı İremnur Güneş (25) Sosyoloji bölümünü bitiren Filiz Kibaroğlu, aynı üniversitede psikoloji bölümünde ise çift anadal programına (ÇAP) devam ediyor.

'GELECEĞİ YETİŞTİREN KADINLARIN OKUMASI GEREK'İki çocuğunun ardından aynı üniversiteden mezun olan Filiz Kibaroğlu, "2016'da oğlum girdi, 2017'de kızım girdi. En son ben girdim. Onlar hep beni destekledi. Ben güzellik uzmanıydım, Ankara'dan Ereğli'ye geldim. Bıraktım, 'okumak istiyorum' dedim. 'Kafamla bir şeyler yapacağım bu saatten sonra artık bedenen değil' dedim. Pozitif ayrımcılık için kadınların okuması lazım. Herkesi yetiştiren, çocukları yetiştiren, geleceği yetiştiren anneler olduğu için tüm kadınların okuması taraftarıyım." diye konuştu.

Annesinin kep atma törenine katılan kızı İremnur Güneş, "Annemle aynı fakülteden mezun olmak gurur verici." dedi.