2 ÇOCUĞUYLA ESKİ EVDE YAŞAYAN YAŞLI ADAMA YENİ EV YAPILIYOR - Son Dakika

BOLU'da, eşi evi terk ettikten sonra 2 çocuğuyla birlikte yıkılmak üzere olan eski bir evde yaşayan Halit Yalçın'ın (81) evi yardımseverler tarafından yeniden yapılacak. Yıkılan evin yenisinin yapımının 3 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

Bolu'nun Yakabayat köyünde eşi evi terk ettikten sonra 2 çocuğuyla birlikte yaşadığı yıkılmak üzere olan Halit Yalçın'ın zor durumda olduğunu gören köy muhtarı İbrahim Metyar, Köroğlu Gençlik Teşkilatı Derneği'ne haber verdi. Dernek Başkanı Mahmut Alan, duvarları açılmış ve yıkılmak üzere olan kötü durumdaki evin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşıp, yardım istedi. Bunun üzerine isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever bir müteahhit, yaşlı adamın evini yıkıp, yenisini inşa edeceğini açıkladı. Müteahhidin daha önce çalıştığı firmalar da, hafriyat, demir ve beton konusunda yardımcı olacağını belirtti. Bugün sabah saatlerinde Halit Yalçın'ın 2 çocuğuyla birlikte yaşadığı ev yıkıldı. Baba Halit Yalçın evinin yıkılmasını izledi. Yalçın'a, yeni evin inşası sırasında oturacakları bir ev kiralandı. Yaşlı adam ve 2 çocuğuna yapılacak evin 3 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

TEŞEKKÜR ETTİ

Yardım edenlere teşekkür eden Halit Yalçın, Eskiydi, 50 senelik ev. Allah hepinizden razı olsun. Kendi ellerimle, tek başıma yapmıştım. Devletimden, milletimden herkesten razı olsun. Başka ne diyeyim. Bu Allah'ın takdiri. Yıkanlardan, sebep olanlardan, muhtarımıza, yardım edenlerden razı olsun. 2 çocuğum var, hanım gitti. İnşallah yeni eve de geçeceğiz. Yardım edenlere teşekkür ederim. Buna da şükürler olsun. dedi.

'MÜTEAHHİT EVİ YENİDEN YAPMAK İÇİN GÖNÜLLÜ OLDU'

Köroğlu Gençlik Teşkilatı Derneği Başkanı Mahmut Alan, Burada bir insanlık örneği var. 2 tane çocuğumuz var. Anneleri yok. Ev maalesef çok kötü durumdaydı. Duvarları ayrılmış durumdaydı. Bir müteahhit arkadaşımız, bu evi yıkıp yeniden yapmak için gönüllü oldu. 2 tane çocuğuna bir şey bırakmak istedi. Biz de örnek olması için böyle bir şeye aracı olduk. Evin içindeki eşyalar çok eskiydi. Kullanılmayacak derecede eskimişti. Evdeki eşyaları bile çıkarmadan yıkımı gerçekleştirdik. diye konuştu.