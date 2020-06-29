2 çocuk annesi, 38 yıldır gözetleme kulesinde ormanı bekliyor - Son Dakika

MANİSA'nın Salihli ilçesine bağlı Allahdiyen Mahallesi'ndeki yangın gözetleme kulesinde 38 yıldır çalışan, 2 çocuk annesi Nurten Güler (54), bir elinde telsiz bir elinde dürbün ile görev yapıyor. Orman Gözetleme Kulesi'ni ziyaret eden Salihli Orman İşletme Müdürü Ahmet Aydın, sorumluluk sahalarında ilçenin yanı sıra Kula, Alaşehir ve Sarıgöl'ün de yer aldığını söyledi.
Nurten Güler'in Allahdiyen Mahallesi gözetleme kulesinde çalışan eşi, 38 yıl önce emeklilik dilekçesi vermek üzere Manisa'ya giderken, yanındaki arkadaşı ile trafik kazasında yaşamını yitirdi. Büyük acı yaşayan Güler, eşini kaybettikten sonra Salihli'ye hakim tepede yer alan gözetleme kulesinde göreve başlayıp, eşi gibi ormanları koruyor. Oğulları da Güler'e gönüllü olarak yardımcı oluyor.
Salihli Orman İşletme Müdürü Ahmet Aydın ise sorumluluk sahalarında Salihli'nin yanı sıra Kula, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinin de yer aldığını söyledi. Salihli'nin 110 bin hektarlık sahası bulunduğunu belirten Aydın, yüzde 27'ye yakınının orman alanı ile kaplı olduğunu belirtti. Salihli'deki tek yangın gözetleme kulesinin Allahdiyen Mahallesi'nde olduğuna dikkat çeken Aydın, "Burada çıkacak olan yangınlara ilk haberi verecek olan bu kulemizdir. Bu kulemizin vermiş olduğu ihbar neticesinde bütün ekiplerimiz harekete geçip, 12 dakika içinde yangına müdahale etmektedir" dedi.