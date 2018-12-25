2 Çocuk Annesi, 4 Metrekarelik Yerde Aile Ekonomisine Destek Oluyor

2 çocuk annesi, 4 metrekarelik yerde aile ekonomisine destek oluyor Elazığ'da 15 yıl önce 4 metrekarelik merdiven altı diye tabir edilen yerde başladığı terzilik işini yapan 2 çocuk annesi, kazancı ile aile ekonomisine destek oluyorELAZIĞ - Elazığ'da 15 yıl önce 4 metrekarelik merdiven altı...

2 çocuk annesi, 4 metrekarelik yerde aile ekonomisine destek oluyor

Elazığ'da 15 yıl önce 4 metrekarelik merdiven altı diye tabir edilen yerde başladığı terzilik işini yapan 2 çocuk annesi, kazancı ile aile ekonomisine destek oluyor



ELAZIĞ - Elazığ'da 15 yıl önce 4 metrekarelik merdiven altı diye tabir edilen yerde başladığı terzilik işini yapan 2 çocuk annesi, ekonomik kazancı ile aile ekonomisine destek oluyor.

Elazığ'da evli 2 çocuk annesi 42 yaşındaki Sevilay Bulut, 2 yıl başkasının yanında terziliği öğrendikten sonra kendi işini yapmaya karar vererek, Çarşı Mahallesi'nde merdiven altı diye tabir ettiği 4 metre karelik iş yerini kurdu. 3 makine ile 1 ütü masasını zor sığdığı iş yerinde çalışmaya başlayan Bulut, 'Yapamazsın" diyenlere inatla 15 yıldır kendi iş yerinde mesleğini sürdürüyor. Tek başına her türlü dikiş, tamirat, ütüyü yapan Bulut, bazı mağazalarla da çalışarak ailesine önemli bir ekonomik katkı sağlıyor.

17 yılıdır terzi olduğunu belirten Sevilay Bulut, "15 yıldır ise kendi işimin yapıyorum. Başkasının yanında çalışıyordum. Dükkan açmaya karar verdim. Dükkan kiraları çok fazlaydı. Bende bu merdiven altı yeri buldum. Burasının kirası uygundu. Ben burayı tutunca küçük olmasından dolayı insanlar 'burada çalışamazsın 'dediler. Ben şimdi kendimi geçindiriyorum"dedi.

Vatandaşların gelip ekmek parasını alın teriyle kazandığı için tebrik edenlerin olduğunu aktaran Bulut;" Kısaltma daraltma konusunda mağazalara çalışıyorum. Dışarıdan da iş alıyorum. Mont çarşaf sıfırdan dikiş, bay ve bayan her türlü tamirat işini yapıyorum"ifadelerini kullandı.

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