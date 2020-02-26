2 çocuk annesi, 5 yıldır çay ocağı işletiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2 çocuk annesi, 5 yıldır çay ocağı işletiyor - Son Dakika

2 çocuk annesi, 5 yıldır çay ocağı işletiyor

6 saat önce

KAYSERİ'de, evli ve 2 çocuk annesi Leyla Ünlü (51), 5 yıldır gençliğinde hayalini kurduğu çay ocağını işletmenin mutluluğunu yaşıyor.

2 çocuk annesi, 5 yıldır çay ocağı işletiyor, System.String[]

KAYSERİ'de, evli ve 2 çocuk annesi Leyla Ünlü (51), 5 yıldır gençliğinde hayalini kurduğu çay ocağını işletmenin mutluluğunu yaşıyor. İşini severek yaptığını söyleyen Ünlü, "Kadın olarak bu işi yapmam herkesin hoşuna gidiyor. İlk başta herkes şaşırdı" dedi.

Kayseri'de yaşayan Leyla Ünlü, eşi Durmuş Ünlü ile bir süre kentte apartman görevlisi olarak çalıştı. Eşinin emekli olmasının ardından Leyla Ünlü, gençliğinden beri hayalini kurduğu çay ocağını açmaya karar verdi. Ünlü, 5 yıl önce Kocasinan ilçesi Hunat Mahallesi'nde çay ocağı açtı. İş yerinde kültür ve sanat buluşturmaları gerçekleştiren Ünlü, görenlerin dikkatini çekiyor.

'HER KESİM BURADA BULUŞUYOR'

Leyla Ünlü, işinin zor gözüktüğünü ancak severek yaptığını söyleyerek, "Kadın olarak bu işi yapmam herkesin hoşuna gidiyor. İlk başta herkes şaşırdı. Ama sonradan herkes kabullendi. Takdir edenler oldu. Bu iş fikri sanata olan merakımdan ve eşimle birbirimize olan bağlılığımızdan geliyor" dedi.

Ünlü, çay ocağında çeşitli etkinlikler yapıldığını kaydederek, "Çay evimizde saz, söz, muhabbet  ve şiirler okunuyor. Evde bir insan ne ile meşgul oluyor, nasıl rahat ediyorsa, biz de burada o atmosferi oluşturuyoruz. Akademisyen, şair, bilim adamı, iş insanı, esnaf, öğrenci, her kesim burada buluşuyor. İnsanların buluşma adresi olarak burayı göstermesi bizi mutlu ediyor. Buraya gelenler, aile ortamına geldiğini biliyor. Özellikle, arkadaşlık diyalogları oluyor. Deprem ve şehit olduğu özel günlerde hep birlikte o konulara dikkat çekiyoruz. Birlikte ağlıyoruz, birlikte üzülüyoruz. Sevinçlerde beraber olduğumuz gibi acılarda da beraber oluyoruz" ifadelerini kullandı.


Kayseri, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Amerikalı kadın avcının Adıyaman'a gelip dağ keçisi avlaması tepki çekti
Kadınlardan 8 Mart için İBB'den ücretsiz ulaşım isteği İzmir futboluna kadın başkan! İki çocuk annesi Selma Kazanç kulüp başkanı oldu Koronavirüsten karantinaya alınan vatandaş, canlı yayına bağlandı

Son Dakika Haberleri
15:41 Sanat Koleksiyoneri Osman Çarmıklı toplantı sonrası görüntülendi
15:41 'Tam Kafadan' YouTube'dan sonra beyazperde'de yerini alıyor
15:41 Rock mekanında piyano konseri verdi
15:41 O Ses Türkiye yarışmacısı Anıl Şimşek 4 ayda bakın kaç kilo verdi
15:41 Volkan Konak, Elvis Presley'in koleksiyonundan aldığı klasik otomobilinİ yeniletti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 16:04:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2 çocuk annesi, 5 yıldır çay ocağı işletiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]