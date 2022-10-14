2 ÇOCUK ANNESİ AYLİN, ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRİP SERVİS ŞOFÖRÜ OLDU - Son Dakika
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2 ÇOCUK ANNESİ AYLİN, ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRİP SERVİS ŞOFÖRÜ OLDU

14.10.2022 11:10

BURDUR'da, yaklaşık 1 aydır öğrenci servis şoförlüğü yapan 2 çocuk annesi Aylin Kurnaz Dut (37), Çok şükür, hayalimi gerçekleştirdim dedi.

BURDUR'da, yaklaşık 1 aydır öğrenci servis şoförlüğü yapan 2 çocuk annesi Aylin Kurnaz Dut (37), Çok şükür, hayalimi gerçekleştirdim dedi.

Burdur merkezde oturan Aylin Kurnaz Dut, çocukluk hayali olan servis şoförlüğünü hayata geçirdi. E sınıfı ehliyet alıp belgelerini de tamamlayan Dut, yaklaşık 1 ay önce servis şoförlüğüne başladı.

Başkasına ait servis aracında şoförlük yapan Aylin Kurnaz Dut, kentin çeşitli bölgelerinden aldığı öğrencileri her sabah okullarına bırakıp akşam da alarak, günde yaklaşık 5 saat direksiyon sallıyor. Dut, günün geri kalanında ise ev işleri ve çocuklarıyla ilgileniyor.

Babasının kamyon şoförlüğü yaptığını ve kamyon kullanarak şoförlüğü öğrendiğini söyleyen Dut, Çocukluğumdan bu yana hayalim servis şoförlüğü yapmaktı. 2013 yılında E sınıfı ehliyetimi aldım. Gerekli belgelerimi de aldıktan sonra çocukluğumdan bu yana hayalim olan servis şoförlüğü yapmaya başladım. Çok şükür hayalimi gerçekleştirdim dedi.

'KADINLAR HER İŞİ BAŞARIYLA YAPABİLİR'

İşini sevdiğini belirten Dut, İşimden, öğrencilerimden memnunum. Öğrenciler de beni çok seviyor. 'Sakın bırakma' diyenler oldu. 'Kadın yapamaz' diye bir şey yok. Kadınlar her işi başarıyla yapabilir. Trafikte beni görenler çok şaşırıyor diye konuştu. Erkek meslektaşları da Aylin Kurnaz Dut'u destekliyor. Servis şoförü Hüseyin Karabay, Kadınların her işe el atması bence olumlu bir şey dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Çocukluk, Burdur, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 ÇOCUK ANNESİ AYLİN, ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRİP SERVİS ŞOFÖRÜ OLDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2 ÇOCUK ANNESİ AYLİN, ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRİP SERVİS ŞOFÖRÜ OLDU - Son Dakika
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