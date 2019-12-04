2 çocuk annesi Cevahir Çay'ı öldüren kocası ilk kez hakim karşısına çıktı

Kayseri'de 2 çocuğunun annesi Cevahir Çay'ı otobüs durağında defalarca bıçaklayarak öldüren Mustafa Çay, ilk kez hakim karşısına çıktı. Cevahir Çay'ın annesi Saniye A., Mustafa Çay'ı mahkeme salonunda takım elbiseyle görünce, "Bir de damat gibi takım elbise giydirmişler" diyerek sinir krizi geçirdi.



Kayseri'de, 7 Ekim'de Kocasinan ilçesi Erkilet Mahallesi'nde meydana gelen olayda 35 yaşındaki Mustafa Çay, Kocasinan ilçesi, Erkilet General Emir Mahallesindeki otobüs durağında 09.00 sıralarında 1 hafta önce uzaklaştırma kararı alan 31 yaşındaki eşi Cevahir Çay'ı bıçaklayarak öldürdü.



Olayın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mustafa Çay, ilk kez hakim karşısına çıktı. Kayseri Adalet Sarayı 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık Mustafa Çay, Cevahir Çay'ın annesi Saniye A., babası Rıfat A., görgü tanıkları ve avukatlar hazır bulundu.



Mahkemede ifade veren Mustafa Çay, eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için olayı gerçekleştirdiğini iddia ederek, "Cevahir beni karakola şikayet edince uzaklaştırma kararı verdiler. O gün eve gidemedim ve kendisine mesaj attım. O da 'Ben evden çıktıktan sonra gelip üstünü giy' dedi. Boşanma davası açmak için adliyeye gidecektik. Durakta buluştuk. 'Beni aldattığını biliyorum' dedim. O da, 'Evet seni aldattım' dedi. Bana bunu yapmayacaktın dedim ve bıçakla vurdum. Üzerimde sürekli bıçak taşıdığım için olay günü yanımda bıçak vardı. Özellikle öldürmek için gitmedim. Öldürmek istesem ikisini de daha önce öldürürdüm. Beni aldattığını sindiremedim. Onu mutlu etmek için her şeyi yaptım. Kredi çekip araba aldım. Krediyi ödeyemediğim için icralık oldum. Uyuşturucuya başladım. Cevahir bana 'Tedavi görürsen barışırım' dedi. Tedavi için AMATEM'e yattım" diyerek kendisini savundu.



"Beni kimle aldattığını çözemedim"



İfadesine devam eden Mustafa Çay, "Beni kimle aldattığını çözemedim. Bir gün akşam ışıklar yandığında vücudunda morluklar gördüm. 'Bunlar ne' diye sorduğumda bana bağırıp çağırdı" dedi.



"Yıllarca kızımı dövdü"



Mahkemede ifade veren Cevahir Çay'ın annesi Saniye Akyürek de Mustafa Çay'dan şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Davacıyım. Kızım beni arayarak 'Beni dövüyorlar' dedi. Daha önce de kızıma uyuşturucu içmeyeceğini söyledi. Cevahir tekrardan uyuşturucu kullandığını görünce bana söyledi. Bende kızımı alıp eve getirdim. Mustafa'ya tedavi olmasını söyledi. Olay günü de beni arayarak 'Kaynana, kızın benimle boşanmak istiyor' dedi. Sonra da olay oldu. Yıllarca kızımı dövdü. Şimdi burada kendisini aldattığını söylüyor. Madem kızım seni aldattı, boşasaydın. 10 sene boyunca dayak atmış" ifadelerini kullandı.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda Mustafa Çay'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ