2 çocuk annesi hemşire Ezen, koronavirüse yenik düştü - Son Dakika

BURSA'da, devlet hastanesinde hemşire olarak görev yapan, 2 çocuk annesi Emine Ezen (40), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde çalışan hemşire Emine Ezen (40), 2 Kasım'da koronavirüse yakalandı. Görev yaptığı hastanede tedaviye alınan iki çocuk annesi Ezen, 4 Kasım'da sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Bursa Şehir Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edildi. Ezen, yoğun bakımda 15 gün tedavi gördü. Ancak, doktorların tüm müdahalesine rağmen önceki gün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN BAŞSAĞLIĞI

İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz imzasıyla yayınlanan mesajda, "Mesai arkadaşımız, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanemizde hemşire olarak görev yapan Emine Ezen, yakalandığı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Merhume'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sağlık camiamıza baş sağlığı dilerim." ifadeleri kullanıldı.