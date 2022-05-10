Üniversite idari personeli kazada öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Üniversite idari personeli kazada öldü

10.05.2022 11:36

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) idari personel olarak görev yapan Emsal Gök (38), kullandığı otomobilin TIR'la çarpışması sonucu yaşamını yitirdi.

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) idari personel olarak görev yapan Emsal Gök (38), kullandığı otomobilin TIR'la çarpışması sonucu yaşamını yitirdi. Yaralanan Tır şoförü ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Burdur- Tefenni kara yolu İl Özel İdaresi önünde meydana geldi. Kavşakta 'U' dönüşü yapmak isteyen Emsal Gök'ün kullandığı 15 AAU 970 plakalı otomobil, aynı yöne giden Hasan Ç. (42) yönetimindeki 01 AAU 36 plakalı TIR'la çarpıştı. TIR, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kazada 2 sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emsal Gök, burada hayatını kaybetti. Hafif yaralanan TIR şoförü Hasan Ç.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. 2 çocuk annesi Emsal Gök'ün MAKÜ Eğitim Fakültesi'nde idari personel olarak görev yaptığı ve işe gitmek için yola çıktığı öğrenildi.


Üniversite idari personeli kazada öldü
Üniversite idari personeli kazada öldü
Üniversite idari personeli kazada öldü
Üniversite idari personeli kazada öldü
Üniversite idari personeli kazada öldü
Üniversite idari personeli kazada öldü
Üniversite idari personeli kazada öldü
Üniversite idari personeli kazada öldü
Üniversite idari personeli kazada öldü
YORUMLAR
500
Yeni aldığı motosikletle kaza yapan genç olay yerinden ayrılamadı: Hem okuyup hem çalışarak biriktirdiğim paralarla aldım Yeni aldığı motosikletle kaza yapan genç olay yerinden ayrılamadı: Hem okuyup hem çalışarak biriktirdiğim paralarla aldım Son dakika haberi... Samsun'da hemzemin geçitte trafik kazası Son dakika haberi... Samsun'da hemzemin geçitte trafik kazası Pendik'te kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü öldü Pendik'te kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üniversite idari personeli kazada öldü - Son Dakika


Son Dakika
15:22 Miras tartışmasında kan döküldü! Satırlı, silahlı kavgada 1 kişi öldü
15:17 Yeni kredi paketleriyle ev almak isteyenler ne kadar taksit ödeyecek: İşte o oranlar
15:15 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na canlı yayın çağrısı: Belgelerle sığınmacıları konuşalım
15:10 "Riyakar" kelimesi yüzünden Fenerbahçe'ye dava açan Galatasaray'a mahkemeden yanıt: Kovuşturmaya yer yok!
15:02 Baba dizisinde bu akşam neler olacak? Emin, Kadir'i görebilmek için ne yaptı?
14:44 Rakipler ne diyecek? Fenerbahçe 5 yıldızlı tişörtleri satışa sundu
14:42 Babacan'dan kökten değişim mesajı: İktidar olursak YÖK'ü kapatacağız, sınav sistemini değiştireceğiz
14:37 Asal Araştırma'nın Erdoğan mı, diğerleri mi sorusunda dikkat çeken kararsızlar oranı: Yüzde 20'nin altında değil
14:36 Cinsel fantezi ölümle sonuçlandı! Boynuna doladığı hortum nedeniyle hayatını kaybetti
14:32 Yolcuların telefonuna gelen fotoğraf panik yarattı! Uçak pistten geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 15:29:32. #1.12#
SON DAKİKA: Üniversite idari personeli kazada öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement