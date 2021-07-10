Üye Girişi
2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı - Son Dakika

2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı

10.07.2021 23:30

Teksas eyaletinde yaşanan skandal olayda 2 çocuk annesi 31 yaşındaki Amanda Bush isimli kadın, boş bir arazideki araçta 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı. Araçta yapılan aramada uyuşturucu da ele geçirilirken, polise çocuğun yaşıyla ilgili yanlış beyanat verdiği ortaya çıkan kadın, 10 yıl ertelenmiş denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.

Amerika'nın Teksas eyaletinde meydana gelen olayda, boş arazideki arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalanan Amanda Bush isimli kadının yargılanmasına devam edildi.

CEZANIN AZ OLMASINA TEPKİ YAĞDI

Teksaslı bir kadın, 16 yaşındaki bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğunu kabul ettikten sonra hapis cezası yerine denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı. Cezanın bu kadar hafif olmasına tepki yağdı.

2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı

10 YIL ERTELENMİŞ DENETİMLİ SERBESTLİK

31 yaşındaki Amanda Bush, Mayıs ayında bir çocuğa ikinci derece ağır cinsel saldırı yapmaktan suçlu bulundu. Çarşamba günü, Yargıç Susan Kelly savunma anlaşmasını onayladı ve Bush'u 10 yıl ertelenmiş denetimli serbestlik cezasına çarptırdı.

2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı

HAYATININ GERİ KALANINDA KAYIT YAPTIRACAK

Waco Tribune-Herald'ın haberine göre Bush ayrıca hayatının geri kalanında cinsel suçlu olarak kayıt yaptırmak zorunda kalacak. Duruşmada hüküm giymiş olsaydı, Bush 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirdi.

POLİSE YALAN İFADE VERDİ

Otomobilde uyuşturucu da bulundu. Mahkeme belgelerine göre Bush, çocuğun 18 yaşında olduğu ve bir ilişkisi olmadığı konusunda polise yalan söyledi. Daha sonra kadın, çocuğun 16 yaşında olduğunu bildiğini ve cinsel ilişki içinde olduklarını itiraf etti.

2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı

TEKSAS'TA RIZA YAŞI 17

Polis tarafından sorguya alınan kurban, Bush ile ilişkiye girdiğini doğruladı. Soruşturma sırasında, Bush'un gençle ilk ilişkisinin henüz 15 yaşındayken yaşandığı ortaya çıktı. Teksas'ta yasal rıza yaşı 17 olarak biliniyor.

2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı

Cinsel İlişki, Amerika, Mahkeme, Tecavüz, Teksas, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır annesine güzel haberi verdi! 7 yıl önce kaybolan kızı teslim oldu 23:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır annesine güzel haberi verdi! 7 yıl önce kaybolan kızı teslim oldu Fatih Terim'den transfer itirafı: Transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlamıyorum 21:44 Fatih Terim'den transfer itirafı: Transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlamıyorum Deniz kıyısına vuran mayın tetikleyicisi ürküttü! Plajda gergin bekleyiş var 20:59 Deniz kıyısına vuran mayın tetikleyicisi ürküttü! Plajda gergin bekleyiş var
Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler 20:14 Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi 19:16 Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı 19:03 Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı
Meteoroloji bölge verip, ayrıntılarıyla uyardı! Kuvvetli yağmur geliyor 18:44 Meteoroloji bölge verip, ayrıntılarıyla uyardı! Kuvvetli yağmur geliyor Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı 18:29 Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı

Son Dakika Haberleri
19:03 Sedye üstünde hayatta kalma savaşı! Kocasının bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi
19:02 Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı
18:38 Rus Sağlık Bakanı aşı olanlara bu çağrıyı yaptı: Aşıdan hemen sonra cinsel ilişkiye girmeyin
18:37 İş görüşmesi gitmişti, hayatının kabusunu yaşadı! Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı
18:35 İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor
18:33 Irak'tan, Tunceli'ye delta varyantı taşıdılar! 52 kişi karantinada
18:30 Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan kıyısına vurdu
18:28 Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı
18:27 Ege Deniz'inde 4.3 büyüklüğünde deprem
18:26 Memleket Partisi'ne geçen Meclis Üyesi saldırıya uğradı! Saldırının arkasında CHP'li gençlerin olduğu öne sürüldü
Sert Türkiye çıkışlarıyla bilinen Yunan Bakan Dendias'tan Atatürk vurgulu büyük Erdoğan övgüsü Sert Türkiye çıkışlarıyla bilinen Yunan Bakan Dendias'tan Atatürk vurgulu büyük Erdoğan övgüsü         
23:05
13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor 13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor         
22:43
Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 5 bin 530 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 5 bin 530 yeni vaka tespit edildi         
21:09
Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı         
20:19
Haiti Devlet Başkanı Moise, öldürülmeden önce işkenceye maruz kalmış Haiti Devlet Başkanı Moise, öldürülmeden önce işkenceye maruz kalmış         
20:00
İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını yayınladı İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını yayınladı         
19:07
Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör ünvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör ünvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi         
18:50
İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor         
18:35
Datça'da sahilinde endişelendiren görüntü Datça'da sahilinde endişelendiren görüntü         
18:12
Vahşi ayı, talihsiz adamı parçalara ayırmış! Kardeşleri cansız bedenini görünce hıçkırıklara boğuldu Vahşi ayı, talihsiz adamı parçalara ayırmış! Kardeşleri cansız bedenini görünce hıçkırıklara boğuldu         
18:08
Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi         
16:29
Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti         
15:01
Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı         
13:40
Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler         
11:54
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü         
11:43
Dubai'de çırılçıplak poz veren kadınlar, bu kez de Karabağ'da ortaya çıktı! Yine gözaltına alındılar Dubai'de çırılçıplak poz veren kadınlar, bu kez de Karabağ'da ortaya çıktı! Yine gözaltına alındılar         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2021 23:54:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement