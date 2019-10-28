Son Dakika Haberleri: 2 çocuk annesi kadın erkek arkadaşı tarafından çocuğunun gözü önünde öldürüldü
Son Dakika 3. Sayfa 2 çocuk annesi kadın erkek arkadaşı tarafından çocuğunun gözü önünde öldürüldü

2 çocuk annesi kadın erkek arkadaşı tarafından çocuğunun gözü önünde öldürüldü

45 dakika önce

- 2 çocuk annesi kadın erkek arkadaşı tarafından çocuğunun gözü önünde öldürüldüKAYSERİ - Kayseri'de 2 çocuk annesi kadın, çocuğunun gözü önünde erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

- 2 çocuk annesi kadın erkek arkadaşı tarafından çocuğunun gözü önünde öldürüldü

KAYSERİ - Kayseri'de 2 çocuk annesi kadın, çocuğunun gözü önünde erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay Talas ilçesine bağlı Yenidoğan mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Ç.T. ile erkek arkadaşı A.A arasında tartışma çıktı. Tartışmada A.A. Ç.T.'yi çocuğunun önünde bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından polisi arayarak kız arkadaşını öldürdüğünü söyleyen A.A., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Ç.T.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından Ç.T'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

2 çocuk annesi kadın erkek arkadaşı tarafından çocuğunun gözü önünde öldürüldü

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 09:09 Kaynak: İHA
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