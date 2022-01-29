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2 çocuk annesi kadın, tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

2 çocuk annesi kadın, tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

29.01.2022 20:42

Erzurum'da ailevi sebeplerden dolayı çıkan tartışma sonucu 2 çocuk annesi kadın, 6 yıllık evli olduğu kocasını kalbinden bıçaklayarak katletti.

Pasinler ilçesinde yaşayan Arzu Yüzbey ile kocası Adem Yüzbey arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Arzu Yüzbey, kocasını kalbinden bıçakla ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KALBİNDEN BIÇAKLANAN ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Adem Yüzbey'e (35) yaptığı ilk müdahalenin ardından Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Adem Yüzbey kurtarılamadı.

EŞİ TUTUKLANDI

Eşi Arzu Yüzbey ise gözaltına alırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Çiftin iki çocuğu olduğu ve altı yıllık evli oldukları öğrenildi. Arzu Yüzbey, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye getirilmesinin ardından nöbetçi savcıya ifade verdikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

2 çocuk annesi kadın, tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
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Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 çocuk annesi kadın, tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 çocuk annesi kadın, tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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