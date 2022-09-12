2 çocuk annesi kadın uzaklaştırma kararı bulunan kocası tarafından 20 bıçak darbesiyle öldürüldü

Erzincan'da bir süredir aralarında geçimsizlik yaşanan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.Ö. (31) ile eşi Handan Ö. (30) evde tartışmaya başladı.

20 YERİNDEN BIÇAKLADI

Kavgaya dönüşen olayda A.Ö., eşini önce sırtından olmak üzere toplam 20 yerinden bıçaklayarak evden ayrıldı. Genç kadın kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybederken, olayın ardından polis merkezine giden A.Ö. yaşananları anlatarak teslim oldu.

6 VE 9 YAŞLARINDA ÖKSÜZ KALDI

Handan Ö.'nün ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Çok sayıda polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Çiftin 6 ve 9 yaşlarında iki çocuğu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.