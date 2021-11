Son dakika: Kayınbirader vahşeti kamerada… 2 çocuk annesi kadın sokak ortasında defalarca böyle bıçaklandı - Son Dakika

Kayınbirader vahşeti kamerada… 2 çocuk annesi kadın sokak ortasında defalarca böyle bıçaklandı

-Yoldan geçen şahsın kılını kıpırdatmadığı olaya, başka bir kadın müdahale etti

5 bıçak darbesi alan kadın hastaneye kaldırıldı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde çocuğu ile birlikte kayınpederine giderken sokak ortasında eşinin erkek kardeşi tarafından darp edilerek bıçaklandı o anlar güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay Akçaalan Mahallesinde öğle saatlerinde meydana geldi. 32 yaşındaki 2 çocuk annesi Naciye D, çocuk arabasıyla yolda ilerlerken Süleyman D'nin erkek kardeşi Ali D'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Göğsünden ve karnından aldığı bıçak darbesiyle yere yığılan genç kadını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 5 yerinden bıçak darbesi aldığı belirlenen Naciye D'nin, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Ali D, ise polis merkezine götürüldü. İlk belirlemelere göre Ali D'nin olayı ağabeyi ile arasının açık olması nedeniyle olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

"Saldırı anı kamerada"

Öte yandan olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde genç kadının geçeceği güzergahta Ali D'nin sigara içip beklediği ve bebek arabacıyla ilerleyen Naciye D'ye doğru, Ali D'nin yaklaştığı ve direk sol eliyle bıçak darbelerini vurduğu görüldü. Saldırganın yere düşen kadının başından yine ayrılmadığı darp etmeye devam ettiği, bir kadının gelmesine rağmen Ali D'nin genç kadını saçlarından sürüklediği anlar görüntülere yansıdı. Görüntülerde bir kişinin ise olay olmamış gibi davranıp yoluna devam ettiği görüldü.