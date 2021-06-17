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2 çocuk annesi kadını kıskançlık nedeniyle öldürmüştü! O şahıs ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı - Son Dakika

2 çocuk annesi kadını kıskançlık nedeniyle öldürmüştü! O şahıs ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı

17.06.2021 16:51

Samsun'un Atakum ilçesinde bir şahıs, 17 Aralık'ta evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınmayan 2 çocuk annesi Arzu Aygün'ü kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü söylemişti. O şahıs ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen olayda 2 çocuk annesi Arzu Aygün, evinden çıktıktan sonra bir daha eve dönmemişti. Ailesi, kayıp kadının hayati tehlikesi olduğundan şüphelenerek polise başvurdu. Polisin çalışmalarının ardından talihsiz kadının cesedi ormanlık alanda bulundu. Aygün'ü öldürdüğünü itiraf eden zanlı Muharrem Coşkun gözaltına alındı.

"KISKANÇLIK NEDENİYLE SORUN YAŞADIK"

Muharrem Coşkun, daha sonra savcılığa giderek ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Arzu Aygün'ü tabanca ile vurarak öldürdüğünü ve cesedini Kozluk Mahallesi civarında ormanlık alana bıraktığını itiraf etti.

Coşkun, "Olay günü beraber Terme sahiline gezmeye gittik. Aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Arabadan indik, o sıra tartışmamız alevlendi. Ben de üzerimdeki tabancayla ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Sonra yere düştü. Ben de panik oldum. Öldüğünden emin olunca da gurbetçilerin yazlıklarının olduğu alana çuvala koyup attım. Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım" dedi.

2 çocuk annesi kadını kıskançlık nedeniyle öldüren şahıs ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı

SAMSUN T TİPİ CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİ

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 çocuk babası Muharrem Coşkun ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'ndaki sorgusunun ardından 28 Ocak'ta çıkardığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

DAVANIN SON DURUŞMASI

Tutuklu sanık Muharrem Coşkun hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasına Arzu Aygün'ün babası Seyfullah Aygün, annesi Semine Aygün, kızı ile avukatı Özlem Sezgin Azal ile sanık Muharrem Coşkun ile avukatı Cihan Şahin hazır bulundu.

2 çocuk annesi kadını kıskançlık nedeniyle öldüren şahıs ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı

"PARA İÇİN ÖLDÜRMEDİM, TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM"

Tutuklu sanık Muharrem Coşkun son sözü sorulduğunda, "Ben Arzu'yu para için öldürmedim. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme Muharrem Coşkun'u "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

2 çocuk annesi kadını kıskançlık nedeniyle öldürmüştü! O şahıs ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı

Muharrem Coşkun, Samsun, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 çocuk annesi kadını kıskançlık nedeniyle öldürmüştü! O şahıs ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı - Son Dakika


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