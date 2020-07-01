2 çocuk annesi kansere yenik düştü - Son Dakika

2 çocuk annesi kansere yenik düştü

Kocaeli İzmit ilçesinde ikamet eden evli 2 çocuk annesi Medine Başardin (30), yaklaşık 2 yıldır mücadele ettiği kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

Kocaeli İzmit ilçesinde ikamet eden evli 2 çocuk annesi Medine Başardin (30), yaklaşık 2 yıldır mücadele ettiği kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesi Gültepe Fatih Mahallesi Kartopu Sokak üzerinde ikamet eden Medine Başardin (30), yaklaşık 2 yıldır kanser nedeniyle hastanelerde tedavi görüyordu. Başardin, son olarak tedavi amacıyla kaldırıldığı Başiskele'deki özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 2 çocuk annesi olan Medine Başardin'in cenazesi ikindi namazını müteakiben Gültepe Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığında toprağa verildi. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 17:47 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 çocuk annesi kansere yenik düştü - Son Dakika
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