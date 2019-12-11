2 çocuk annesi kendini astı
6 saat önce
AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 2 çocuk annesi Serap Ş. (27), iple kendini asarak yaşamına son verdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 08:09 Kaynak: DHA
AYDIN'ın Sultanhisar
ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 2 çocuk annesi Serap Ş. (27), iple kendini asarak yaşamına son verdi.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında Sultanhisar ilçesine bağlı kırsal Salavatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen evli ve 2 çocuk annesi Serap Ş., hayvan damında iple kendini astı. Serap Ş.'yi asılı bulan yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Serap Ş.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.Serap Ş.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
- Aydın
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