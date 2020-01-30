2 çocuk annesi, kendisini aldattığı iddiasıyla eşini öldürdü (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2 çocuk annesi, kendisini aldattığı iddiasıyla eşini öldürdü (2) - Son Dakika

2 çocuk annesi, kendisini aldattığı iddiasıyla eşini öldürdü (2)

6 saat önce

TUTUKLANDIYozgat'ın Sorgun ilçesinde, 10 yıllık eşi Ekrem Yılmaz'ı kendisini aldattığı iddiasıyla bıçaklayarak, öldüren Hazal Yılmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

2 çocuk annesi, kendisini aldattığı iddiasıyla eşini öldürdü (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, 10 yıllık eşi Ekrem Yılmaz'ı kendisini aldattığı iddiasıyla bıçaklayarak, öldüren Hazal Yılmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.Öte yandan Ekrem Yılmaz'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Sorgun'da toprağa verildi.


Ekrem Yılmaz, Hazal Yılmaz, Sorgun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:51 Kaynak: DHA
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