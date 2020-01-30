2 çocuk annesi, kendisini aldattığı iddiasıyla eşini öldürdü (2) - Son Dakika

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2 çocuk annesi, kendisini aldattığı iddiasıyla eşini öldürdü (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIYozgat'ın Sorgun ilçesinde, 10 yıllık eşi Ekrem Yılmaz'ı kendisini aldattığı iddiasıyla bıçaklayarak, öldüren Hazal Yılmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:51 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, 10 yıllık eşi Ekrem Yılmaz'ı kendisini aldattığı iddiasıyla bıçaklayarak, öldüren Hazal Yılmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.Öte yandan Ekrem Yılmaz'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Sorgun'da toprağa verildi.
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