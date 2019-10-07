Son Dakika Haberleri: 2 çocuk annesi Merve Türkiye şampiyonu
Son Dakika Güncel 2 çocuk annesi Merve Türkiye şampiyonu

2 çocuk annesi Merve Türkiye şampiyonu

1 saat önce

Türkiye Yelken Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan 'TYF Formula Kite Hydrofoil, Slalom ve Freestyle Türkiye Şampiyonası' 4-6 Ekim tarihleri arasında yaklaşık 40 sporcunun katılımıyla Akçapınar'da gerçekleştirildi.

2 çocuk annesi Merve Türkiye şampiyonu, System.String[]

Türkiye Yelken Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan 'TYF Formula Kite Hydrofoil, Slalom ve Freestyle Türkiye Şampiyonası' 4-6 Ekim tarihleri arasında yaklaşık 40 sporcunun katılımıyla Akçapınar'da gerçekleştirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde Doktor Öğretim Görevlisi olarak görev yapan Merve Ceylan 2007- 2014 yılları arasında 7 yıl üst üste Türkiye şampiyonu olarak Kiteboard sporunda bir ilke imza atmış, ardından spora 5 yıl ara vermişti. Bu süre içerinde 2 çocuk sahibi olan Ceylan, Temmuz ayında olimpik disiplinle ilgili olarak tekrar antrenmanlara başlayarak ve kısa süre içerisinde 3-4 yıllık tecrübeye sahip milli sporcularla arasındaki farkı kapatarak tekrar yarışmalara döndü. Yarışmalar boyunca parkurda rakiplerine büyük fark atarak, büyük bir performans göstererek tekrar şampiyonluk kürsüsüne çıktı ve olimpik disiplinde ülkemizi temsil edecek milli sporcu olmaya hak kazandı.

2020 yılı için Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında yarışmak için hazırlıklarına devam eden Ceylan, "Kısa süre içerisinde göstermiş olduğum gelişimden çok memnunum. Ama bu yeterli değil. Kendimi daha da geliştirerek Avrupa ve Dünya şampiyonasında da kürsüye çıkmak, hatta Olimpiyatlara da hazırlanmak istiyorum" dedi.

2004 yılında Kiteboarda başlayarak ulusal ve uluslararası birçok yarışmada kürsüye çıkan Ceylan, bu sporunun ülkemizde tanınmasında öncü olan isimlerin başında geliyor.

(Bekir Tosun/İHA)

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gamze Özçelik'ten olası sınır ötesi operasyon öncesi Mehmetçik'e destek!
Trump: Kürtlere savaşsın diye muazzam para ödedik "Azerbaycan'da hoparlörden ezan yasaklandı" haberleri asılsız çıktı ÖSO'dan YPG'ye gözdağı: Türkiye'den emir bekliyoruz, bölgeyi teröristlerden temizleyeceğim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 17:00:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2 çocuk annesi Merve Türkiye şampiyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]