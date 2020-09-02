2 çocuk annesi, su tankeriyle park ve bahçeleri suluyor - Son Dakika

ANKARA'da, çocukluk hayalini gerçekleştirerek, belediye bünyesinde ağır vasıta şoförü olan, 2 çocuk annesi Yıldız Demirci (51), 1 aydır su tankeriyle başkentin park ve bahçelerini sulayıp, yeşillendiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü Peyzaj Bölümü'nde işe başlayan Yıldız Demirci, ağır vasıta şoförü olmak için başvuruda bulundu. Demirci, 2 aylık eğitimin ardından su tankeri ile trafiğe çıkarak, park ve bahçeleri sulamaya başladı. Demirci, başkentin yoğun trafiğinde kullandığı tanker ile park ve bahçelerin yeşillendirilmesi çalışmalarında görev yapıyor.